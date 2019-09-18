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Бизнес

Золото выросло в цене. «Бакай Банк» предлагает инвестировать в драгметаллы

«Бакай Банк» осуществляет продажу и покупку золотых слитков, эмитируемых НБ КР. Вложение в драгоценные металлы является одним из средств сохранения сбережений. Золотые слитки обладают высокой ликвидностью, и в случае роста мировых цен на драгоценные металлы такое вложение может потенциально принести дополнительный доход.

Уважаемые клиенты, мы предлагаем вам воспользоваться услугами по покупке и продаже золотых слитков.

Чем золото привлекает жителей нашей страны и сколько реально можно заработать на нем, рассказал начальник казначейства ОАО «Бакай Банк» Дайыр Ахмедалиев.

—  Расскажите, как давно банк начал продажу мерных слитков Национального банка КР?

— «Бакай Банк» одним из первых среди коммерческих банков занялся операциями по реализации мерных золотых слитков Нацбанка. Сначала мы, конечно, получили лицензию НБ КР, которая дает право на подобные сделки. И уже в июне 2016 года приобретение золотых слитков стало доступно в нашем банке. Эта услуга действует во всех филиалах.

Почему выгодно вкладывать деньги в золотые мерные слитки?

— Главное преимущество такого капиталовложения — гарантированный обратный выкуп, что значительно повышает ликвидность этого финансового инструмента.

В августе 2019-го стоимость тройской унции золота (около 31,1 грамма) превысила $1 тысячу 500. С начала года этот драгметалл подорожал более чем на 20 процентов. Наиболее заметно цена золота росла летом. Только за август его стоимость подскочила примерно на 7 процентов.

Также в пользу инвестиционных вложений в золото говорит то, что в нашей республике операции с мерными слитками освобождены от налога на добавленную стоимость.

— Золото в слитках представляется чем-то очень дорогим. Разве может простой человек позволить себе такую покупку?

— Ассортимент слитков таков, что купить драгметалл может даже студент. В продаже имеются слитки от сравнительно дешевых, весом 1, 3 и 5 граммов, до слитков в унцию (31 грамм), для приобретения которых потребуется внушительная сумма. Подлинность и качество каждого из слитков подтверждаются специальной упаковкой-сертификатом.

— Насколько прочен сам слиток?

— Высокая проба золота обуславливает его чрезвычайную мягкость — поверхность царапается даже от прикосновения пальцев, ткани и салфеток. При повреждении металл сразу же теряет свою ценность, поэтому слитки требуют такого же бережного отношения, как и сопровождающая их документация.

— Есть ли альтернативные золотым слиткам инструменты инвестирования?

— В сентябре 2017 года «Бакай Банк» первым среди банков Кыргызстана получил дополнительную лицензию на проведение операций с обезличенными металлическими счетами (ОМС). Это дает возможность клиентам приобрести золото в обезличенной форме. Принцип тот же: держатели металлических счетов зарабатывают на разнице золота в цене на момент покупки и продажи драгоценного металла.

— В чем преимущества таких счетов?

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— Счет можно открыть и закрыть в любой рабочий день. Кроме того, приобретая обезличенное золото, клиент не переплачивает за переплавку драгметалла в слитки, упаковку и маржу НБ КР на золото. Приблизительно стоимость грамма виртуального золота на 35 процентов дешевле физического аналога. Вместе с тем открытие и обслуживание ОМС в «Бакай Банке» абсолютно бесплатные. Для открытия счета физическому лицу достаточно прийти в отделение нашего банка с паспортом.

— Есть ли риски, связанные с инвестированием в золото?

— ОМС не подпадают под госпрограмму защиты депозитов, так как фактически металлические счета не являются депозитами. Если цена на золото упадет, клиент несет убытки, которые банк ему не возместит. Однако в операциях с золотом риск достаточно невысок: желтый металл остается в цене уже несколько тысячелетий, и последние тренды показывают, что его стоимость едва ли будет падать.

С более подробной информацией можно ознакомиться на нашем сайте: www.bakai.kg.

По вопросам приобретения мерных слитков обращайтесь по номеру 0312610061, с мобильного: 6111, WhatsApp: +996 554 006 111.

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ОАО «Бакай Банк» 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 76 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах республики.
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