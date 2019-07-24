Какие министерства Кыргызстана откроют свои данные?

Стало известно об одном из главных этапов цифровой трансформации Кыргызстана.



23 июля в отеле Jannat состоялся семинар-практикум «Открытые данные как фундамент цифровой экономики». В нем приняли участие работники госорганов, журналисты, представители НПО и частного сектора, а также спикеры из Республики Молдова, рассказавшие об опыте запуска открытых данных в своей стране. Мероприятие прошло в рамках реализации проекта Госкомитета информационных технологий и связи КР (ГКИТиС) «Открытые данные».



По словам заместителя главы Госкомсвязи Кубаныча Шатемирова, в скором времени население республики получит доступ к порталу с актуальными базами данных различных ведомств страны. Портал объединит статистические данные Министерства образования, Министерства экономики, Налоговой службы, Министерства финансов, Национального статистического комитета, Государственной регистрационной службы, Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования, Министерства юстиции, Таможенной службы и других ведомств.

Также Шатемиров рассказал о стратегических целях национальной стратегии «Санарип Кыргызстан»: «Это создание новых возможностей для населения через развитие цифровых навыков, предоставление качественных цифровых услуг, повышение эффективности, результативности, открытости, прозрачности, подотчетности и борьбы с коррупцией, обеспечение экономического рывка через цифровую трансформацию частного сектора и усиление международного партнерства».

Стратегия включает в себя 60 проектов. В их числе создание центра оцифровки документов, внедрение системы «Санарип аймак», цифровизация системы Государственного агентства архитектуры и строительства, внедрение системы электронного документооборота, развитие систем «Э-Кызмат», «Тундук» и многое другое.

Фото организаторов. Заместитель главы Госкомсвязи КР Кубаныч Шатемиров

Будет улучшаться среда для развития цифровой экономики Кыргызстана, ее вовлечения в глобальные тренды. Кроме того, ожидается улучшение коммуникации между государством и человеком.

В открытых данных, по словам участников семинара, заинтересованы и государство, и граждане. Обнародовать подобные сведения — актуальная задача не только для госпроекта. Востребованность проявляет себя в сфере IT, среди бизнесменов и экспертов, ученых и журналистов, а также у населения государства. Польза открытых данных для частного сектора довольно разнообразна. В IT они могут использоваться для разработки различных полезных приложений, что будет стимулировать отечественные инновации в КР. Жители республики смогут узнавать актуальную достоверную информацию о государственных услугах, в том числе о тех, которые доступны в электронном формате. Таким образом ожидаются снижение бюрократических процессов и вовлечение граждан в использование цифровых навыков.Как подчеркнули представители ГКИТиС, такая взаимосвязь крайне важна для полноценного запуска проекта.О востребованности открытых данных в журналистике рассказала страновой директор Интерньюс в Кыргызстане Элина Каракулова. По данным ее доклада, разговоры с сообществом об открытых данных начались в стране еще в 2014-м. Год спустя в государстве прошел первый хакатон на данную тему, в 2017-м запущена программа Интерньюс для стипендиатов по журналистике данных, а в прошлом году открыта Школа данных КР. На основе открытых данных, как отметила Элина Каракулова, можно повышать информирование аудитории СМИ, менять законы и политику. Именно поэтому на данном этапе необходимы больше качественных данных, развитие навыков их использования и построение коммуникации между «поставщиками» и «потребителями» данных.

Фото организаторов. Элина Каракулова, страновой директор Internews в Кыргызстане

О международном опыте открытых данных рассказали спикеры из Молдовы — Игорь Берку (отдел менеджмента платформенных продуктов Агентства электронного управления — АЭУРМ), Артур Рябой (начальник отдела анализа и проектирования управления технологий и инноваций АЭУРМ), Эдуард Фрикацел (начальник отдела по правовым и кадровым вопросам управления институционального менеджмента АЭУРМ).

Молдова — одна из стран — представительниц «группы последователей» в проекте «Открытые данные». Реализация проекта в этой республике прошла вторым глобальным этапом после государств, впервые внедривших открытые государственные данные (Австралия, Великобритания, Канада, США, Франция). Спикеры рассказали о предпосылках и всех этапах запуска проекта в Молдове, различных сложностях и достигнутых результатах. По словам гостей, Кыргызстан имеет все возможности для успешной реализации открытых данных.



«План действий по открытым данным» — часть национальной стратегии «Санарип Кыргызстан» и проекта Digital CASA Kyrgyzstan Всемирного Банка. В ходе его реализации будет проведена полная цифровая трансформация государственных услуг в Кыргызстане до 2023 года.

Услуги предполагается сделать максимально доступными и предоставлять в электронном формате. Таким образом население Кыргызстана получит доступ к качественным электронным государственным услугам, возможности повышения квалификации в сфере цифровых технологий и новым рабочим местам. Проект окажет положительное влияние на развитие цифровой экономики страны с целью интеграции КР в глобальное цифровое пространство, а также повысит уровень удовлетворенности населения цифровыми услугами.