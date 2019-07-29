Перемены в «Бакай Банке» и БТА Банке привлекут крупных зарубежных инвесторов

Перемены в «Бакай Банке» и БТА Банке могут привлечь крупных зарубежных инвесторов. Такое мнение выразила директор финансовой компании «Сенти» Мээрим Аскарбекова. По ее словам, планируемые большие изменения в работе ОАО «Бакай Банк» и ЗАО «БТА Банк» будут способствовать созданию нового, мощного и крупного игрока в банковском секторе КР.

«Бакай Банк» открыт для всего нового, он одним из первых внедрил обезличенные металлические счета, открыл Исламский финансовый центр. Мы знаем, что скоро ожидаются большие изменения в работе двух банков. Если говорить об инвестиционной привлекательности, то она, несомненно, повысится.

После внедрения нововведений сотрудники банка смогут уже чаще «смотреть» в сторону фондового рынка и пробовать выпускать облигации, ипотечные облигации и исламские ценные бумаги.

Как представитель фондового рынка КР, я бы хотела помечтать о том, что перемены в работе двух банков сформируют новый банк, который в последующем будет готов к Initial Public Offering (IPO — публичное размещение акций на фондовом рынке)», — отметила Мээрим Аскарбекова.

По ее словам, перед этим необходимо пройти ряд процедур и трансформаций, а нововведения в данном случае будут как раз одной из ступенек на пути к IPO.

«Улучшится корпоративное управление банком. Если банк уже зарекомендует себя на фондовом рынке путем выпуска долговых инструментов и приобретет публичность, то он будет готов к привлечению финансирования путем выхода на IPO как на местном фондовом рынке, так и на зарубежном. На мой взгляд, это было бы идеальное развитие событий как для самого банка, так и для фондового рынка КР», — добавила эксперт.

Кроме того, она подчеркнула, что нововведения в работе двух финансовых организаций позволят увеличить доли на рынке, диверсифицировать риски, повысить эффективность за счет масштабов, сократить издержки и оптимизировать персонал.

«Оба банка работают свыше 20 лет на банковском рынке Кыргызстана, соответственно, им будет чем дополнить друг друга: улучшить корпоративное управление, что немаловажно для иностранных инвесторов и очень важно для самого банка, обменяться опытом, объединить клиентские базы, увеличить и оптимизировать филиальную сеть», — сказала эксперт.

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ОАО «Бакай Банк» 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 76 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах республики.