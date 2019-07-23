10:48
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Бизнес

Подключите цифровое телевидение и получите премиальный пакет в подарок

Подключите цифровое телевидение aitv network и получите в подарок пакет «Премиум» на целый год!

Пакет «Премиум» — это 27 увлекательных и интересных каналов. Премиальные фильмовые телеканалы вместе с развлекательными, познавательными и детскими будут интересны для всей семьи.
Добавляется к основному пакету Standart.

Срок действия акции ограничен. Успейте подключить 27 премиальных каналов без дополнительной оплаты!

Подробная информация о подключении aitv network на сайте и по телефонам: 0312306111, 0556306008, 0776306008, 0703306008, WhatsApp 0770111306.

Лицензия ГАС КР 15-1314.
Ссылка:
просмотров: 45
Версия для печати
Материалы по теме
Сэкономьте 1 тысячу 500 сомов при подключении цифрового телевидения
27 премиальных каналов в подарок при подключении телевидения aitv network
Пакет из 27 премиальных каналов в подарок на целый год — акция aitv network
Акция aitv: подключи телевидение и получи 1 500 сомов на баланс
Не теряйте связи с родиной. Кыргызские TV-каналы бесплатно в любой точке мира
6 причин установить приложение aitv
Компания aitv запускает бесплатное тестирование нового приложения AiTV Mobile
Компания aitv network запускает новый сервис — ОТТ-телевидение
Популярные новости
Изменения в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; и&nbsp;&laquo;БТА Банке&raquo;&nbsp;&mdash; мощный сигнал для развития экономики Изменения в «Бакай Банке» и «БТА Банке» — мощный сигнал для развития экономики
В&nbsp;Бишкеке стартовали продажи смартфона с&nbsp;вау-эффектом Huawei P&nbsp;smart&nbsp;Z В Бишкеке стартовали продажи смартфона с вау-эффектом Huawei P smart Z
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; начал работу с&nbsp;переводами Faster «Халык Банк Кыргызстан» начал работу с переводами Faster
Губернатор, актив Таласской области и&nbsp;СМИ посетили хвостохранилище на&nbsp;&laquo;Джеруе&raquo; Губернатор, актив Таласской области и СМИ посетили хвостохранилище на «Джеруе»
Бизнес
Подключите цифровое телевидение и&nbsp;получите премиальный пакет в&nbsp;подарок Подключите цифровое телевидение и получите премиальный пакет в подарок
В&nbsp;нескольких районах Бишкека с&nbsp;22&nbsp;по&nbsp;31&nbsp;июля не&nbsp;будет природного газа В нескольких районах Бишкека с 22 по 31 июля не будет природного газа
Губернатор, актив Таласской области и&nbsp;СМИ посетили хвостохранилище на&nbsp;&laquo;Джеруе&raquo; Губернатор, актив Таласской области и СМИ посетили хвостохранилище на «Джеруе»
В&nbsp;Бишкеке стартовали продажи смартфона с&nbsp;вау-эффектом Huawei P&nbsp;smart&nbsp;Z В Бишкеке стартовали продажи смартфона с вау-эффектом Huawei P smart Z