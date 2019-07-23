Подключите цифровое телевидение и получите премиальный пакет в подарок

Подключите цифровое телевидение aitv network и получите в подарок пакет «Премиум» на целый год!



Пакет «Премиум» — это 27 увлекательных и интересных каналов. Премиальные фильмовые телеканалы вместе с развлекательными, познавательными и детскими будут интересны для всей семьи.

Добавляется к основному пакету Standart.

Срок действия акции ограничен. Успейте подключить 27 премиальных каналов без дополнительной оплаты!

Подробная информация о подключении aitv network на сайте и по телефонам: 0312306111, 0556306008, 0776306008, 0703306008, WhatsApp 0770111306.

Лицензия ГАС КР 15-1314.