74 процента интернет-трафика в сети О! приходится на социальные сети

В Кыргызстане более 1 миллиона 800 тысяч пользователей социальных сетей. Из них только абоненты сети О! ежедневно тратят более 650 терабайт интернет-трафика на социальные сети, что составляет более 74 процентов от общего объема трафика в сети О!. Такие данные приводит Мобильный оператор О! на своей странице в Instagram.

«Если просмотреть статистику использования интернет-трафика, предоставляемого в рамках используемых тарифных планов, можно заметить одну распространенную тенденцию. В большинстве своем интернет расходуется на серфинг социальных сетей, а также на потребление трафика в них», —отмечает коммерческий директор Мобильного оператора О! Максим Сидоренко.

Вспомните себя и то, сколько раз за сегодня вы проверяли свой аккаунт в социальных сетях, листали ленту в Instagram, отвечали на сообщение в мессенджерах, смотрели прикольное видео от друзей в общем чате. Как показали международные исследования, среднестатистический пользователь:

проводит в социальных сетях по 2 часа в день, а это более пяти лет жизни в целом;

26 раз в сутки проверяет свои страницы в соцсетях.

Для большинства интернет и вовсе ограничивается использованием именно таких сервисов, ведь в соцсетях сегодня можно и с друзьями пообщаться, и музыку послушать, и даже фильмы посмотреть. И это очевидное преимущество. Вот только трафик на социальные сети «улетает» с невероятной скоростью.

Учитывая эту тенденцию, Мобильный оператор О! реализовал специальное предложение — акцию «Супер Счастливые Часы», в рамках которой 1 ГИГАБАЙТ стоит всего 0,5 сома!

При подключении этой акции в дополнение к своему тарифу интернет-трафик не расходуется при использовании наиболее востребованных в стране официальных приложений соцсетей: YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, «ВКонтакте», «Одноклассники» с 00.00 до 18.00.

Подключая акцию «Супер Счастливые Часы» командой *510#вызов, вы получаете целых 10 ГИГАБАЙТ всего за 5 сомов в сутки!

Цены указаны с учетом всех налогов. С подробными условиями акции «Супер Счастливые Часы» можно ознакомиться на сайте www.o.kg.