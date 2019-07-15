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Бизнес

World of Tanks, YouTube и не только... GAMER от О! круто прокачан!

Крутая новость для всех участников игрового сообщества Кыргызстана!

Теперь 50 ГИГАБАЙТ в рамках специального предложения GAMER от Мобильного оператора О! включает не две и не три, а целых 7 сервисов! Это по-прежнему:

• видеостриминговый сервис Twitch;
• мобильная игра PUBG Mobile;

А также:

• Clash of Clans;
• Clash of Royale;
• World of Tanks blitz;
• Garena Free Fire;
• YouTube.

«В Кыргызстане сформировалось многочисленное сообщество геймеров. Многие не просто играют, но участвуют в кибертурнирах, наши ребята вскоре готовятся представить Кыргызстан на международной арене, — отмечает коммерческий директор Мобильного оператора О! Максим Сидоренко. — Мы в компании решили поддержать столь прогрессивное спортивное движение и внести позитивные изменения в сервис GAMER для самых продвинутых пользователей».

GAMER — это широкие возможности не только для выгодного мобильного досуга, но и профессиональной «прокачки» геймерских навыков. Стоимость услуги — всего 50 сомов в неделю.

Подключить услугу можно, набрав команду *252#вызов.

Подробнее об услуге GAMER читайте на сайте o.kg.
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