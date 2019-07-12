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Бизнес

13 магазинов O!Store на Иссык-Куле помогут вам стать мобильными!

Одним из главных приоритетов Мобильный оператор О! всегда выделяет заботу о комфорте клиентов. С этой целью организована крупнейшая сеть современных офисов продаж и обслуживания в курортной зоне.

В Иссык-Кульской области работают 13 магазинов O!Store, где можно получить полный спектр услуг мобильной связи. Консультанты помогут:

  • подключиться к сети 4G технологического лидера и настроить скоростной мобильный интернет;
  • подобрать выгодный тариф как туристу, так и кыргызстанцам;
  • пополнить баланс без комиссии;
  • настроить нужные сервисы для оптимизации расходов на связь;
  • купить новый смартфон в рассрочку или в кредит от 531 сома в месяц;
  • выбрать мобильные аксессуары. Кстати, на некоторые сейчас действует скидка до 70 процентов!

Кроме того, для удобства отдыхающих на самых популярных курортах работают промоутеры компании, которых легко узнать по яркой фирменной одежде. Их можно встретить прямо на пляже, а также на территории пансионатов. Смело обращайтесь к ним с вопросами о приобретении SIM-карт и пополнении баланса без комиссии!

Туристам наверняка будет полезна информация о том, что в магазинах O!Store в Чолпон-Ате, Караколе (в ЦУМе), а также в селах Бостери и Боконбаево прямо сейчас представлен широкий ассортимент премиальной сувенирной продукции в национальном стиле: магниты, брелоки, значки, ежедневники, карандаши, ручки.

Мобильный оператор О! желает вам отличного отдыха!
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