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Бизнес

Интерактивное ТВ в Кыргызстане стало еще удобнее

Мобильное телевидение O!TV становится все лучше и удобнее. Развивается не только мобильная, но и веб-версия — www.otv.kg. На днях она получила обновление.

Что нового на сайте OTV.KG?

Были учтены пожелания активных пользователей, и теперь веб-версия сервиса otv.kg может похвастать новым современным плейером, а также измененным дизайном пользовательского интерфейса. Теперь основные элементы управления расположены на более заметных и удобных местах, прокрутка видео и программа передач стали значительно удобнее.

Еще одно важное новшество: теперь на сайте otv.kg появилась удобная возможность смотреть сериалы, фильмы и мультфильмы из многотысячного каталога «О!Кино».

150 ТВ-каналов и тысячи кинофильмов всегда под рукой

Развлекательные, познавательные, детские, музыкальные, спортивные, новостные — каналы на любой вкус в единой подписке:

  • 150 телеканалов за 7 сомов в сутки в рамках пакета «O!TV Премиум»: *750*3#вызов;
  • 100 телеканалов за 5 сомов в сутки в рамках пакета «O!TV Стандарт»: *750*2#вызов;
  • 40 телеканалов всего за 3 сома в сутки в рамках пакета «O!TV Базовый»: *750*1#вызов;
  • доступ к огромному дополнительному каталогу фильмов, мультфильмов, сериалов, ТВ-шоу, научно-популярных и других передач за 7 сомов в сутки в рамках дополнительного сервиса «О!Кино»: *755*2#вызов.

Бонус при подключении

При первом подключении пакеты O!TV и «О!Кино» предоставляются БЕСПЛАТНО целых три дня.

Для абонентов О! при просмотре телевидения O!TV и кино в рамках сервиса «О!Кино» интернет-трафик не расходуется, не вычитается из основных интернет-пакетов и не тарифицируется.

Смотреть O!TV можно на любом устройстве: смартфоне, планшете, ноутбуке или на одном из телевизоров Sony, Phillips, Samsung, LG с функцией Smart TV. Все цены указаны с учетом НДС, без НсП.

O!TV — новый взгляд на телевидение!
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