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Бизнес

Власть пошла навстречу бизнесу. Пенопласт снова можно применять в строительстве

Госинспекция по экологической и технической безопасности отменила запрет на использование пенополистирола (пенопласта) при строительстве и отделке домов. Об этом 24.kg стало известно из собственных источников.

В 2017 году Госэкотехинспекция своим приказом запретила использовать пенопласт в строительстве для усиления пожарной безопасности. При этом не были учтены свойства материала. Пенополистирол (пенопласт) — долговечный теплоизоляционный материал, который широко применяется при строительстве жилых домов и квартир в Европе и Китае. К тому же он удобен при монтаже, а при его изготовлении используют вещество (антипирен), которое препятствует возгоранию органических веществ.

Для того чтобы разобраться в сложившейся ситуации, представители бизнеса обратились в Ассоциацию рынков, предприятий торговли и сферы услуг, которая в свою очередь обратилась к Госэкотехинспекции, поскольку возникла правовая коллизия. Проведены многочисленные экспертизы, направленные на доказательство пожаробезопасности пенополистирола. Разобравшись во всех нюансах и обстоятельствах, выслушав все доводы производителей, архитекторов, проектировщиков и руководителей строительных компаний, новое руководство Госэкотехинспекции пошло навстречу бизнесу и отменило приказ о запрете на использование пенополистирола.

Теперь пенопласт можно вновь применять для утепления кровли, фасада, межэтажных перекрытий, фундамента и многого другого.

«Это событие радостно встретили как производители пенополистирола — они увеличили производственные мощности (а это дополнительные рабочие места и налоги), так и строительные компании Кыргызстана, так как применение пенопласта при утеплении и возведении зданий и сооружений ускоряет производственный процесс, а также не ставит под угрозу здоровье рабочих. К тому же применение материала приводит к удешевлению строительства, что немаловажно для кыргызстанцев», — отмечают бизнесмены.

«Формат государственно-частного диалога прошел на достаточно высоком уровне. Хотелось бы отметить всех, кто участвовал в проработке проблемы. Никто не прятался, всегда двери были открыты. Отдельная благодарность руководству Госэкотехинспекции, что услышали голос бизнеса и отменили приказ. Сейчас МЧС создает рабочую группу для разработки проекта закона о техническом регламенте пожарной безопасности. Там мы будем обсуждать документ вместе: и бизнес, и госструктуры. Надеюсь, придем к балансу интересов государства, бизнеса и населения», — рассказал 24.kg глава Ассоциации рынков Сергей Пономарев.
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