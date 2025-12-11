Приостановлена работа предприятия по производству пенопласта в селе Лебединовка

Работа предприятия по производству пенопласта в села Лебединовка приостановлена за нарушение экологических требований, сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора.

В ходе совместной проверки с муниципальной инспекцией на основании видеоматериала, опубликованного в социальной сети Facebook, было установлено, что производитель пенопласта, расположенный в селе Лебединовка, ООО «Барс медведь».



КР об административных правонарушениях наложен штраф в размере 28 тысяч сомов.



В целях обеспечения экологической безопасности деятельность предприятия временно приостановлена до установки газоочистного оборудования.

