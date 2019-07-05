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Однозначно ДА! ПЕРЕХОДИ НА О!

Для самых активных абонентов, которым всегда необходимо быть онлайн, Мобильный оператор О! запустил невероятную акцию «О! Супер Счастливые Часы».

В рамках акции стоимость 1 ГИГАБАЙТА — всего 0,5 сома!

Подключите целых 10 ГИГАБАЙТ интернета всего за 5 сомов в сутки и с 00.00 до 18.00 пользуйтесь любимыми приложениями YouTube, Instagram, Facebook, «ВКонтакте», WhatsApp и «Одноклассники».

Мобильный оператор О! делает общение через социальные сети не только быстрым и удобным, но и максимально выгодным! С новой акцией вы всегда будете в курсе, что происходит у ваших друзей, сможете быстро поделиться с ними новостями о себе, а также моментально ответить на личные сообщения или комментарии.

Подключить услугу можно бесплатно в приложении «Мой О!», личном кабинете или набрав команду *510#вызов.

Стоимость ежедневной абонентской платы указана с учетом всех налогов. Акция доступна для подключения на популярных тарифах линейки «Переходи на О!». Срок действия акции — до 10.01.2020. Подробная информация об акции «О! Супер Счастливые Часы» на сайте www.o.kg.