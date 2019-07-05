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Бизнес

Мобильный оператор О! улучшил 4G LTE еще в 50 населенных пунктах

Свыше 95 процентов населения Кыргызстана сегодня обеспечены высокоскоростным стандартом связи 4G LTE от О!, при этом работа по увеличению охвата и емкости сети продолжается постоянно.

Количество — значит качество

В данном случае именно количество базовых станций и их плотность влияют на качество связи. Чем больше устанавливается объектов связи — тем лучше связь и скорость интернета у абонентов О!. Запуск нового оборудования позволит ощутить улучшение качества связи жителям следующих населенных пунктов:

  • Чуйская область: в селах Сокулук, Шалта, Ленинское, Уч-Эмчек, Таш-Башат, Горная Маевка, Норус, Ичке-Суу, Кызыл-Бирдик, Ак-Жол, Беш-Кунгей, Комсомольское, Джаны-Пахта, Чаткель, Маловодном, Геодезист, Студенческом, Новопокровка, Таш-Дебе, Садовом, Кайырма, Виноградном, а также в районе жилмассива «Алтын-Ордо» и дач «Приборист».
  • Иссык-Кульская область: в городе Караколе и в селах Барскоон, Чырак, Кабак, Кар-Ой, Ак-Булак, Ак-Булун, Орто-Орюктю, Чолпон, Жылдыз, Сары-Дебе, Григорьевка, Темировка, Теплоключенка, Боз Учук, Каджи-Сай, Бар-Булак, Талды-Суу;
  • Нарынская область: в селах Саз, Кадыралы, Кара-Суу, Арашан;
  • Ошская область: в городе Оше и в селе Жетим-Дебе;
  • Джалал-Абадская область: в городе Джалал-Абаде и селах Джай-Терек и Долоно.

С начала года мобильный широкополосный интернет 4G LTE от Мобильного оператора О! стал доступен сотням тысяч кыргызстанцев более чем из 1 тысячи 200 отдаленных населенных пунктов страны. Масштабный технический проект по расширению емкости и увеличению охвата сети четвертого поколения продолжается.

Ознакомиться с картой покрытия сети О! 4G/3G/2G можно на сайте www.o.kg в разделе: Зона охвата. Новости об улучшении качества связи сети О! в других областях Кыргызстана вы найдете в разделе «Развитие сети».

Включи 4G от лидера!
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