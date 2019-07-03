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Бизнес

Теперь купить смартфон в кредит не выходя из дома можно по всему Кыргызстану!

Новые технологии коснулись практически всех сторон нашей жизни. И сегодня они пришли в регионы. Цифровизация в действии — это экономия времени, денег и максимально быстрое решение задач.

Раньше жителю села Айдаркен Баткенской области, чтобы купить смартфон в кредит, нужно было несколько раз выехать за пределы родного поселка в ближайший районный центр: сначала, чтобы узнать, в каком банке он сможет оформить кредит и какие для этого нужны документы, потом, чтобы собрать и подать их, и еще раз уже затем, чтобы получить тот самый кредит.

Теперь в любом городе или селе страны в любое удобное время можно оформить заявку на покупку телефона в кредит не выходя из дома.

Прием онлайн-заявок проводится ежедневно в формате 24/7, в праздничные и выходные дни.

Внедрение нового программного обеспечения значительно упростило весь процесс. Опробованная месяц назад программа онлайн-кредитования «Смартфон в кредит» в Бишкеке теперь запущена и успешно работает по всему Кыргызстану. В результате клиенту нужно будет только один раз посетить ближайший магазин O!Store, минуя очереди и банки, чтобы подписать сам договор и забрать свой новенький смартфон.

Первое, с чего нужно начать, — это заполнить онлайн-заявку на сайте www.ostore.kg либо на странице понравившегося гаджета нажать кнопку «Оформить в кредит». Далее сайт перенаправит вас на страницу заполнения анкеты, где нужно будет загрузить сканированные копии или фото документов:

  1. Паспорт (если ваш паспорт нового образца — биометрический, необходимо представить справку с места жительства).

  2. Справка о доходах (один из перечисленных ниже документов):

  • справка о заработной плате для лиц, работающих по трудовым договорам;

  • действующий патент (подлинник и квитанция об уплате патента) за последние три месяца и более для индивидуальных предпринимателей;

  • справка с сельской управы (айыл окмоту) о наличии скота для владельцев животноводческих ферм.

После загрузки копий документов нажмите кнопку «Отправить заявку». Готово!

По мере получения заявки консультанты O!Store проверят правильность заполнения и наличие нужных документов. В случае необходимости вам перезвонят для уточнения деталей и подтверждения заказа. После этого заявка поступит в «Дос-Кредобанк» для рассмотрения его сотрудниками. Как только процесс завершится, вам позвонят и пригласят в O!Store, чтобы подписать договор и забрать свой смартфон.

Основная цель O!Store — сделать обслуживание молниеносным, простым и доступным. Опираясь на собственный график, клиенты вправе сами выбирать, когда им удобнее заполнить онлайн-заявку, не покидая дома или офиса. Особое удобство в том, что не потребуется менять свой рабочий график, откладывать важные дела или тратить выходной для посещения отделения.

Хотите получить смартфон в кредит не выходя из дома — вам в www.ostore.kg.

Появились вопросы? Звоните по номеру 0705 007 000, чтобы уточнить детали.

Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк». Отмечаем, что банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.
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