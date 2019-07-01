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Бизнес

Скидка 20 процентов на аксессуары в новом магазине O!Store

Дорогие клиенты!

Рады сообщить вам, что еще на один O!Store стало больше! Новый современный магазин по продаже смартфонов и мобильных аксессуаров открылся в Джалал-Абаде.

По этому случаю в магазине действует приятная скидка 20 процентов на все аксессуары с 1 по 31 июля 2019 года включительно.

Уже работает в штатном режиме и ждет в гости своих клиентов с 9.00 до 19.00 без перерыва и выходных по адресу:

  • город Джалал-Абад, улица Токтогула, 40, ориентир — напротив кинотеатра «МИР».

«Расширение филиальной сети в регионах является одним из приоритетных направлений развития компании. Все больше кыргызстанцев выбирает О! своим мобильным оператором, на что мы стремимся отвечать еще более активным развитием филиальной сети — быть ближе к каждому клиенту, соответствовать его ожиданиям и повышать качество обслуживания», — отметил руководитель службы по развитию офисов продаж и обслуживания О! Равшан Бакиров.

O!Store — официальный партнер мировых брендов Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, LG, Honor. Консультанты О!Store помогут подобрать все необходимое под вашу модель смартфона и подключить выгодный тариф от Мобильного оператора О!. В любом магазине O!Store можно быстро оформить смартфон в кредит или в рассрочку без процентов и переплат. Вам понадобится:

  1. Паспорт (если ваш паспорт нового образца — биометрический, необходимо предоставить справку с места жительства).
  2. Справка о доходах (один из перечисленных ниже документов):
  • справка о заработной плате для лиц, работающих по трудовым договорам;
  • действующий патент (подлинник и квитанция об уплате патента) за последние 3 месяца и более для индивидуальных предпринимателей;
  • справка с сельской управы (айыл окмоту) о наличие скота для владельцев животноводческих ферм.

 

Вам нужен смартфон — вам нужен O!Store.

Количество товара ограничено. Спрашивайте наличие интересующих товаров, адреса магазинов O!Store и более подробную информацию по телефону 0 705 007 000 или на сайте ostore.kg. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБКР № 037.
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