Отдых в Кыргызстане. Семь лайфхаков для иностранного туриста

Специально для гостей Кыргызстана Beeline основательно подготовился к турсезону. 24.kg внимательно изучило все возможные варианты и предлагает читателям семь самых полезных предложений, которые значительно облегчат жизнь туристу.

1 Тариф «Летний»

Это, пожалуй, самая лучшая фишка от компании. Тариф «Летний» — это закрытый тариф. Его нет в свободной продаже для граждан Кыргызстана, потому что разработали тариф специально для туристов и гостей страны.

Сим-карту с новым тарифом можно получить в аэропорту, в точках продаж на трассе на Иссык-Куль, в пансионатах, отелях, на границе с Казахстаном, а также у некоторых туроператоров.

«Тариф рассчитан на то, чтобы абонент, оказавшись в Кыргызстане в гостях, чувствовал себя спокойно и не был ограничен в связи. Ему дается 200 минут на звонки на Beeline в Россию и Казахстан, а также 200 гигабайт интернета на социальные сети и 10 гигабайт на все остальное. Такой пакет обойдется иностранцу в 200 сомов на 10 дней», — рассказали в Beeline.

2Скидки на отдых и развлечения

Кроме выгоды на звонках и интернете, пользователь тарифа «Летний» получает и еще один бонус. При активации сим-карты абоненту придет SMS с информацией о скидках в кафе, пансионатах, сувенирных магазинах и на различные виды развлечений.

Скидки разработаны специально для иностранных туристов и доступны абонентам тарифа «Летний».

3Покупка билетов в один клик

Если вы решите отправиться в путешествие на юг страны, то и тут у Beeline есть хорошее предложение. Leti.kg — быстрая и легкая покупка онлайн авиабилетов по направлению Бишкек — Ош.

Все делается легко, быстро и не выходя из дома. Чтобы купить билет, нужно просто зайти на сайт Leti.kg. Получить билеты можно во всех офисах компании.

Фото Абдуллоха Рашид уулу.

4Расходы на связь под контролем

Тем, кто решит воспользоваться тарифом «Летний» от Beeline, советуем сразу же установить мобильный кошелек Balance.kg. Через него можно не только пополнять баланс любого сотового оператора, но и заказывать еду, платить за покупки в инстаграм-магазинах, покупать билеты в кино.

5Скидки повсюду

Если тех возможностей, что представляет мобильный кошелек Balance.kg, окажется мало, то можно воспользоваться сервисом скидок Lovi.kg.

Работает это просто: выбираешь в сервисе понравившееся предложение, а платишь за него через Balance.kg. Вы оплачиваете только стоимость купона, и, показывая его на кассе, забираете свою покупку.

6Персональный бьюти-ассистент

Быть красивыми с Beeline тоже выгодно и просто. Ведь компания заботится в первую очередь о комфорте своих клиентов. Именно для этого мобильный оператор запустил персонального бьюти-ассистента Aya.

AYA Master сама запишет вас к выбранном мастеру, при этом предложит сразу несколько вариантов. И не нужно ждать, пока мастер освободится и запишет вас. Приложение все сделает самостоятельно.

Фото из интернета.

7Лучшие сериалы без рекламы

Коротать вечера на отдыхе тоже стало проще, достаточно воспользоваться сервисом «Амедиатека». Здесь можно смотреть сериалы онлайн в хорошем качестве и без рекламы. Премьеры новинок на сайте BeePlay раньше пиратов!