Горячий хит Xiaomi Mi 9T с выдвижной камерой уже в Кыргызстане

Xiaomi вновь радует: новый «почти флагман» Mi 9T получился настолько хорош и недорог, что имеет шансы стать бестселлером. В Кыргызстане этот смартфон уже поступил в продажу в магазины сети O!Store.

Что в нем интересного?

Если совсем коротко, перечислим главные плюсы новинки:

безрамочный 6,4-дюймовый экран;

высокая энергоэффективность;

яркий AMOLED-дисплей;

NFC-модуль;

высокопроизводительный новейший процессор Qualcomm Snapdragon 730;

большое количество памяти 6 ГБ/64 ГБ;

высокое качество снимков;

широкий спектр возможностей камеры.

В новинке воплощено практически все, о чем мечтали Mi-фаны. Первое, на что обращаешь внимание при взгляде на Mi 9T, — это экран, больше никаких челок и капель. Есть разъем для подключения аудиогарнитуры. Поддерживается режим Game Turbo 2.0, который предлагает пользователю множество фишек для игр. Основная выезжающая камера в смартфоне на 48 Мп — широкоугольный объектив со сверхвысоким разрешением. Присутствует также «джентльменский набор» основных камер, которые присущи хорошим современным смартфонам — это 8 Мп для телеобъектива с двойным оптическим зумом, сверхширокоугольный объектив на 13 Мп и фронтальная камера на 20 Мп. Модель оснащена аккумулятором на 4 тысячи мАч, чего с лихвой хватит для использования смартфона в самом активном режиме.

Его стоимость — 26 тысяч 990 сомов. Этот и другие смартфоны в сети O!Store можно купить в рассрочку или в кредит без процентов банка и первоначального взноса. Mi 9T в рассрочку до шести месяцев будет стоить всего 4 тысячи 498 сомов в месяц.

Покупая в O!Store, вы можете быть уверены, что товар сертифицирован и имеет 100-процентную гарантию качества от производителя.

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