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Бизнес

Как легко проверить и выгодно оплатить штрафы ДПС?

Пожалуй, самый удобный инструмент для проверки и оплаты штрафов за нарушение ПДД — это электронный кошелек «О!Деньги» в приложении «Мой О!». И вот почему:

Простая регистрация

Для регистрации авто в приложении достаточно ввести госномер и ИНН владельца. Всего можно добавить до восьми автомобилей и проверять наличие штрафов по каждому из них.

SMS-уведомления

SMS-уведомления о новых выписанных штрафах приходят автоматически. Это избавляет от необходимости постоянной проверки наличия штрафов вручную.

Просмотр деталей и фото нарушений

В приложении легко посмотреть место, время, детали и даже фото нарушений ПДД, зафиксированных дорожными камерами.

Скидка 50 процентов и отсутствие комиссии

С помощью удобного кошелька «О!Деньги» легко оплатить штрафы вовремя, без комиссии* и не выходя из дома. При оплате в течение 15 дней действует скидка 50 процентов. Приложение подскажет сроки льготного периода и количество дней до начисления пени.

Быстрая оплата по QR- и штрихкоду

Не нужно вводить многозначные коды оплаты. Достаточно отсканировать QR-код на постановлении или штрихкод на протоколе и подтвердить платеж. Реквизиты и сумма с учетом предусмотренных скидок отобразятся автоматически.

Оплата штрафов без добавления авто в приложение

Даже если вы не добавили авто в приложение, вы легко можете оплатить штрафы с помощью сканера штрихкодов или выбрав вручную категорию «Штрафы» в каталоге услуг кошелька «О!Деньги».

История платежей

А еще в приложении есть возможность просматривать историю уже оплаченных и выписанных штрафов.

Еще больше удобных функций в обновленной версии приложения «Мой О!». Установите в App Store или Google Play: http://o.kg/l/myo.

*комиссия не начисляется в период с 21 июня по 31 июля 2019 года.

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис» в рамках доступного перечня услуг. Лиц. НБКР № 2021030817, № 3022030817.
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