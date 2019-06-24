Мобильный оператор О! увеличивает емкость и покрытие сети 4G LTE

Мобильный оператор О! ведет активное развитие 4G LTE-сети на фоне растущей востребованности мобильного широкополосного интернета по всей республике.

4G LTE-интернет стал еще быстрее и надежнее в следующих населенных пунктах:

в Нарынской области : в городе Нарыне, а также в селах Ак-Чий, Джаны-Терек, Шоро, Жергетал, Восьмое Марта, Кочкорка;

: в городе Нарыне, а также в селах Ак-Чий, Джаны-Терек, Шоро, Жергетал, Восьмое Марта, Кочкорка; в Джалал-Абадской области : в городе Джалал-Абаде и селе Бирдик;

: в городе Джалал-Абаде и селе Бирдик; в Ошской области : в городах Оше, Узгене и селах Кенеш, Жапалак;

: в городах Оше, Узгене и селах Кенеш, Жапалак; в Баткенской области: в городе Баткене и селах Андарак, Тенге, Булак-Башы.

Кроме того, сеть О!, включая 4G LTE, работает на территории ряда важнейших объектов республики: золоторудников «Ширалжин» в Таласской области, «Алтын Кен» в Чуйской области и «Макмал Золото» в Джалал-Абадской области.

Каждый час через сеть О! в стандарте 4G проходит объем данных, который можно сравнить с отправкой миллиона фотографий. Постоянное улучшение сети обеспечивает возможность абонентам Мобильного оператора О! решать любые задачи в глобальной сети как дома, так и в поездках по стране.

Мобильный оператор О! обладает обширной сетью 4G LTE в Кыргызстане, которая охватывает свыше 95 процентов населения страны.

Включи 4G от лидера!

Смотрите карту покрытия сети О! на сайте www.o.kg в разделе «Зона охвата». Регулярные новости об улучшении качества связи по Кыргызстану вы найдете в разделе «Развитие сети».