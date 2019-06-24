10:36
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Бизнес

Мобильный оператор О! увеличивает емкость и покрытие сети 4G LTE

Мобильный оператор О! ведет активное развитие 4G LTE-сети на фоне растущей востребованности мобильного широкополосного интернета по всей республике.

4G LTE-интернет стал еще быстрее и надежнее в следующих населенных пунктах:

  • в Нарынской области: в городе Нарыне, а также в селах Ак-Чий, Джаны-Терек, Шоро, Жергетал, Восьмое Марта, Кочкорка;
  • в Джалал-Абадской области: в городе Джалал-Абаде и селе Бирдик;
  • в Ошской области: в городах Оше, Узгене и селах Кенеш, Жапалак;
  • в Баткенской области: в городе Баткене и селах Андарак, Тенге, Булак-Башы.

Кроме того, сеть О!, включая 4G LTE, работает на территории ряда важнейших объектов республики: золоторудников «Ширалжин» в Таласской области, «Алтын Кен» в Чуйской области и «Макмал Золото» в Джалал-Абадской области.

Каждый час через сеть О! в стандарте 4G проходит объем данных, который можно сравнить с отправкой миллиона фотографий. Постоянное улучшение сети обеспечивает возможность абонентам Мобильного оператора О! решать любые задачи в глобальной сети как дома, так и в поездках по стране.

Мобильный оператор О! обладает обширной сетью 4G LTE в Кыргызстане, которая охватывает свыше 95 процентов населения страны.

Включи 4G от лидера!

Смотрите карту покрытия сети О! на сайте www.o.kg в разделе «Зона охвата». Регулярные новости об улучшении качества связи по Кыргызстану вы найдете в разделе «Развитие сети».
Ссылка:
просмотров: 160
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке впервые выступит легендарная культовая рок-группа «ДДТ»
Интернет-трафик в Кыргызстане растет, увеличивается емкость сети 4G LTE ​
150 ТВ-каналов без тарелки и проводов: в дорогу или на отдых
Престижные мобильные номера PLATINUM в два раза дешевле!
Общайся сейчас — плати потО!м
Какую мобильную сеть выбрать туристу в Кыргызстане?
Мобильный оператор О! продолжает увеличивать емкость 4G LTE-сети
Подарки при покупке смартфонов Huawei в O!Store
Хотите топовый смартфон в рассрочку без процентов? Давайте посчитаем!
Открыт шестой магазин O!Store в Оше
Популярные новости
Кто режиссирует скандал в&nbsp;Национальном госпитале? Кто режиссирует скандал в Национальном госпитале?
Абонент победил. В&nbsp;Beeline можно подобрать тариф под себя Абонент победил. В Beeline можно подобрать тариф под себя
В&nbsp;Бишкеке впервые выступит легендарная культовая рок-группа &laquo;ДДТ&raquo; В Бишкеке впервые выступит легендарная культовая рок-группа «ДДТ»
Подарки в&nbsp;MegaStore при покупке смартфонов Huawei Подарки в MegaStore при покупке смартфонов Huawei
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! увеличивает емкость и&nbsp;покрытие сети 4G&nbsp;LTE Мобильный оператор О! увеличивает емкость и покрытие сети 4G LTE
ОАО &laquo;Бакай Банк&raquo; получило разрешение на&nbsp;покупку акций ЗАО &laquo;БТА Банк&raquo; ОАО «Бакай Банк» получило разрешение на покупку акций ЗАО «БТА Банк»
Абонент победил. В&nbsp;Beeline можно подобрать тариф под себя Абонент победил. В Beeline можно подобрать тариф под себя
Подарки в&nbsp;MegaStore при покупке смартфонов Huawei Подарки в MegaStore при покупке смартфонов Huawei