В Бишкеке впервые выступит легендарная культовая рок-группа «ДДТ»

Чуть больше недели осталось до главного музыкального события этого лета — фестиваля O!PEN AIR 2019 с участием легендарной группы «ДДТ»!

Этот невероятный праздник музыки состоится уже 29 июня в 15:00 на большой сцене клуба PROMZONA.space. Мобильный оператор О! и клуб PROMZONA.space готовят для зрителей грандиозное мероприятие, в рамках которого выступят лучшие музыкальные коллективы столицы. Кульминацией станет выступление культовой рок-группы «ДДТ», во главе которой ее бессменный лидер Юрий Шевчук.

«ДДТ» — честный и чистый формат музыкального мира, в котором каждый найдет отражение своих мыслей и чувств.

Торопитесь! Такое нельзя пропустить!