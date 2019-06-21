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Бизнес

В Бишкеке впервые выступит легендарная культовая рок-группа «ДДТ»

Чуть больше недели осталось до главного музыкального события этого лета — фестиваля O!PEN AIR 2019 с участием легендарной группы «ДДТ»!

Этот невероятный праздник музыки состоится уже 29 июня в 15:00 на большой сцене клуба PROMZONA.space.

Мобильный оператор О! и клуб PROMZONA.space готовят для зрителей грандиозное мероприятие, в рамках которого выступят лучшие музыкальные коллективы столицы. Кульминацией станет выступление культовой рок-группы «ДДТ», во главе которой ее бессменный лидер Юрий Шевчук.

«ДДТ» — честный и чистый формат музыкального мира, в котором каждый найдет отражение своих мыслей и чувств.

Торопитесь! Такое нельзя пропустить!

У вас еще есть возможность получить билеты на O!PEN AIR 2019. Просто пополните баланс на 200 сомов разовым платежом в любом магазине O!Store.

  • Можно получить один билет один раз, пополнив баланс на 200 сомов, или два билета один раз, пополнив баланс на 400 сомов.
  • В случае последующих пополнений на сумму 200 сомов и более билеты не предоставляются.
  • Денежные средства, поступившие на баланс в рамках акции, недоступны для использования в рамках кошелька «О!Деньги» в приложении «Мой О!» и могут быть потрачены только на услуги связи.

Акция действует с 17 мая до 29 июня 2019 года включительно.

Спешите, билетов осталось очень мало!

Подробная информация по номерам 766, 0706900900 и на сайте openair.o.kg.
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