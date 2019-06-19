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Бизнес

150 ТВ-каналов без тарелки и проводов: в дорогу или на отдых

Собрались на Иссык-Куль с детьми? Застряли в пробке или заскучали на даче?

Скачайте на свой смартфон, планшет или ноутбук приложение № 1 для развлечений в Кыргызстане — O!TV, и вы не пропустите любимый сериал, долгожданный матч, а ваша детвора — очередные приключения Губки Боба или знаменитых щенят без надоедливой рекламы. Все, что вам нужно, — это доступ к мобильному интернету*.

150 телеканалов O!TV всегда с вами!

  • Фильмовые, легкие и позитивные телеканалы отвлекут от повседневных забот и зарядят вас хорошим настроением: «Дом кино», «Кинопремьера», «Кинохит», «Киносемья», «Еврокино», «Киносвидание».
  • Детские: Nickelodeon, «Детский мир», «В гостях у сказки» круглосуточно покажут мультфильмы и сериалы вашим малышам.
  • Всей семьей можно будет собраться для просмотра телеканалов FOX, «Пятница 2.0», «Любимое кино».
  • Любители политики всегда смогут посмотреть разнообразные новостные каналы, включая местные и зарубежные: «5 канал», BBC, CNN.
  • Невероятные и удивительные открытия вас ждут с познавательными National Geographic, Nat Geo Wild
  • и многое, многое другое!

Как подключить O!TV

Трое суток при первом подключении услуга предоставляется БЕСПЛАТНО! Далее стоимость пакетов будет следующей:

  • 150 каналов за 7 сомов в сутки в рамках пакета «O!TV Премиум»: *750*3#вызов;
  • 100 каналов за 5 сомов в сутки в рамках пакета «O!TV Стандарт»: *750*2#вызов;
  • 40 каналов всего за 3 сома в сутки в рамках пакета «O!TV Базовый»: *750*1#вызов.

При этом для абонентов О! трафик при просмотре видеоконтента нулевой.

Подключите многотысячный каталог «О!Кино Премиум»

Получите доступ к огромному каталогу: фильмы, мультфильмы, сериалы, ТВ-шоу, научно-популярные и другие передачи. Подключить каталог можно за 7 сомов в сутки, набрав команду *755*2#вызов. При первом подключении трое суток услуга предоставляется БЕСПЛАТНО!

Настройте ТВ на большом экране

Если у вас один из телевизоров Sony, Phillips, Samsung, LG c функцией Smart TV, смотрите O!TV на большом экране. Следуйте простой инструкции по ссылке на сайте otv.kg или посмотрите видеогид.

Появились вопросы? Звоните по телефонам 750 (звонок бесплатный для абонентов О!) и 0705 700 700 (для абонентов других операторов). Все цены указаны с учетом НДС, без НсП.

O!TV — новый взгляд на телевидение!

* О! — лидер по охвату и емкости 4G LTE-сети в Кыргызстане.
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