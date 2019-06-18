Престижные мобильные номера PLATINUM в два раза дешевле!

Мобильный оператор О! снижает стоимость премиальных номеров категории PLATINUM!

Участвуйте в онлайн-аукционе VIPNOMER.O.KG, регистрируйтесь, делайте ставки.

Успейте забрать желанный номер в два раза дешевле!

Уже стартовали онлайн-торги за следующие номера:

Еще больше красивых номеров уже ждут вас на сайте VIPNOMER.O.KG.

Чтобы принять участие в торгах, ознакомьтесь с правилами проведения аукциона и зарегистрируйтесь в торгах по конкретному лоту путем отправки SMS на короткий номер, который вы увидите, кликнув на выбранный номер.

Для участия в торгах необходимо:

быть старше 18 лет;

иметь активную SIM-карту мобильного оператора О!;

иметь на балансе сумму не менее 1 тысячи сомов, которые будут списаны с баланса в качестве задатка до завершения торгов (сумма снимается только со счета победителя аукциона, другим участникам эта сумма возвращается на баланс сразу же после завершения торгов).

Онлайн-торги проходят в классической форме аукциона на повышение стартовой цены с учетом шага торгов в размере 1 тысячи сомов.

ВНИМАНИЕ! Вы можете успеть приобрести право на пользование номером как в процессе торгов, так и до их начала, первым отправив SMS на короткий номер, соответствующий конкретному лоту, с указанием блиц-цены. В таком случае вы автоматически будете признаны победителем торгов.

Номера категории PLATINUM можно также приобрести в любом из магазинов О!Store или самостоятельно в рамках услуги «Мой новый номер».

Не упустите шанс стать обладателем PLATINUM номера за половину его обычной стоимости.