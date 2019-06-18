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Бизнес

Общайся сейчас — плати потО!м

Закончился баланс, а позвонить или подключиться к интернету нужно прямо сейчас?

Новая услуга «Плати потом!» от О! — то, что вам нужно! Теперь вы всегда можете оставаться на связи независимо от состояния баланса!

«Плати потом!» — это удобный способ расчета за связь и простая возможность сохранить привычный ритм общения.

Подключить услугу можно бесплатно в приложении «Мой О!» в личном кабинете или с помощью USSD-запросов. Просто выберите то, что вам нужно:

  • один гигабайт интернета + звонки в сети О!, которые будут доступны 24 часа, всего за 20 сомов. Чтобы подключить, наберите *108*1#;
  • три гигабайта интернета + звонки в сети О!, которые будут доступны 72 часа всего за 50 сомов. Чтобы подключить, наберите *108*2#.

Оплата за услугу спишется лишь по окончании срока ее действия при наличии достаточной суммы на вашем балансе. В случае если на вашем балансе будет сумма менее стоимости платы за услугу, то она спишется с баланса в счет части оплаты за долг по услуге. Просто пополните баланс, когда вам будет удобно, и продолжайте общаться!

Стоимость указана с учетом всех налогов. Подробная информация об услуге на сайте o.kg.
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