Какую мобильную сеть выбрать туристу в Кыргызстане?

Пока Кыргызстан готовится встречать гостей-туристов, Мобильный оператор О! готовится обеспечить всех отличной связью и 4G LTE-интернетом на высоких скоростях.

Одновременно с работами на юге страны технические специалисты оператора О! ведут непрерывную работу по емкостному расширению в курортной зоне Иссык-Кульской области. С легкостью загружать фото, видео, вести прямые эфиры, снимать сторис и не только позволит 4G от О!, который охватывает всю территорию акватории Иссык-Куля.

Проводимые работы позволяют увеличить емкость объектов связи в популярных местах массового отдыха, что обеспечивает скоростным мобильным интернетом не только туристов, но и жителей сел вокруг. В дополнение к действующим еще более 20 базовых станций теперь обслуживают Иссык-Кульскую область в Балыкчи, Чолпон-Ате, Караколе, а также на территории сел Джети-Огуз, Кара-Талаа, Каджы-Саз, Корумду, Тору-Айгыр, Григорьевка, Ананьево, Кек-Дебе, Чет-Байсоорун, Темировка, Бактуу-Долоноту, Чырпыкты, Сары-Камыш, Кош-Кель, Тон, Большевик, Кара-Коо, Тамчи, Чок-Тал, Саруу.

Туристу будет удобно с О!, потому что:

1. Мобильный оператор О! — это оператор, который создал и активно развивает целую экосистему мобильных сервисов. Они в свою очередь экономят самое ценное — время клиентов — и делают жизнь проще. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты:

O!TV — мобильное приложение для развлечений № 1 в Кыргызстане! Приложение, с помощью которого можно смотреть до 150 лицензионных рейтинговых ТВ-каналов, будучи в зоне действия сети О!;

«Мой О!» — приложение, с помощью которого можно контролировать остаток гигабайтов и минут, подключать необходимые услуги или менять тариф, задать вопрос консультанту онлайн в формате 24/7; моментально пополнять баланс через кошелек «О!Деньги», не выходя из приложения; делать покупки в сети супермаркетов «Народный» и Globus; оплачивать более 300 услуг и совершать покупки в интернет-магазине O!Store, где можно онлайн купить смартфон с бесплатной доставкой по Бишкеку.

2. О! — лидер по охвату и емкости 4G LTE-сети в Кыргызстане. Широкополосный мобильный интернет доступен около 6 миллионам кыргызстанцев, что составляет примерно 95 процентов населения всей республики.

3. Кроме того, Мобильный оператор О! обладает развитой сетью обслуживания O!Store — это более 80 филиалов по всей стране, которые расположены во всех крупных городах и районных центрах. В любом из них можно не только подключиться к мобильной сети, но и купить смартфон и нужные аксессуары.

4. Легко получить обратную связь онлайн по бесплатным каналам связи. Для этого подпишитесь на официальные странички оператора в социальных сетях Facebook, Instagram, «Одноклассники», «ВКонтакте», YouTube или Twitter.

ПОЭТОМУ...

Отправляясь в путешествие по Кыргызстану, включи 4G от лидера!

Смотрите карту покрытия сети О! на сайте www.o.kg в разделе «Зона охвата». Регулярные новости об улучшении качества связи по Кыргызстану вы найдете в разделе «Развитие сети».

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис» в рамках доступного перечня услуг. Лицензии НБ КР № 2021030817, 3022030817.