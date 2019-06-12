Мобильный оператор О! продолжает увеличивать емкость 4G LTE-сети

В 2019 году Мобильный оператор О! делает акцент на увеличение покрытия и расширение емкости сети 4G LTE в малых населенных пунктах по всей стране.

Недавно проведенные работы технических специалистов позволили значительно улучшить сигнал и качество связи в следующих регионах:

Джалал-Абадская область: Бургонду, Сары-Камыш (Бирлик), Узген, Джалал-Абад, Таш-Булак, Кара-Куль, Кербен;

Бургонду, Сары-Камыш (Бирлик), Узген, Джалал-Абад, Таш-Булак, Кара-Куль, Кербен; Ошская область: Ош, Жаны-Арык, Алексеевка, Жаны-Ноокат;

Ош, Жаны-Арык, Алексеевка, Жаны-Ноокат; Баткенская область: Тенге, Кожо, Согмент, Газ, Чарбак.

На сегодня О! — лидер по охвату и емкости 4G LTE-сети не только в Кыргызстане, но и по сравнению с другими операторами соседних государств, а также стран — участниц ЕАЭС. Высокоскоростной мобильный интернет 4G LTE О! охватывает территорию, где проживает более 94 процентов населения всей республики.

Включи 4G от лидера!

Ознакомиться с полной картой покрытия сети О! 4G/3G/2G можно на сайте www.o.kg в разделе «Зона охвата». Новости об улучшении качества связи и увеличении скоростей сети О! в других областях страны вы найдете в разделе «Развитие сети».