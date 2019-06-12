Подарки при покупке смартфонов Huawei в O!Store

Лето — время ярких эмоций и незабываемых моментов. Чтобы отлично провести это время и запечатлеть его в памяти, вам потребуется крутой смартфон с отличной камерой, энергоемкой батареей и, конечно, эффектным дизайном!

Чтобы покупка телефона стала вдвойне приятнее, к каждой указанной модели смартфона Huawei вы получите гарантированные подарки в O!Store:

Y Series 2019, P Smart 2019 — внешний аккумулятор Hoco Power Bank;

P30 Pro — смарт-часы Huawei Watch GT;

P30 — фитнес-трекер Huawei Band3 PRO;

P30 lite — беспроводные наушники Huawei Sport Bluetooth Headphones Lite.

Спешите! Акция действует с 6 июня по 7 июля 2019 года. Уточняйте наличие товара по телефону 0705007000 и на сайте www.ostore.kg.

Акция действует в следующих магазинах O!Store:

— г. Бишкек, ТЦ «ЦУМ» по пр. Чуй, 155, 1-й этаж;

— г. Бишкек, ТРЦ «Азия Молл» по пр. им. Ч.Айтматова, 3;

— г. Бишкек, ТЦ Beta Stores — 2 по ул. Юнусалиева, 177/2;

— г. Бишкек, ТЦ «Беш Сары Сити» по ул. Бейшеналиевой, 42а, пересекает пр. Чуй;

— г. Бишкек, ТРЦ «Бишкек Парк» по ул. Киевской, 148, этаж М1;

— г. Бишкек, ТЦ Vefa по ул. Горького, 27/1, 1-й этаж;

— г. Бишкек, ГУМ «Чынар» по пр. Чуй, 92;

— г. Ош, пр. Масалиева, 16б (напротив кафе «Туркистан»);

— г. Ош, ул. Курманджан Датки, 256 (бывшая Араванская), напротив «Сити-Маркета».

Товар сертифицирован. Количество товара и подарков ограничено. Клиент, оплативший полную стоимость смартфона, получает подарок при условии его наличия в офисе продаж.