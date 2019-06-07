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Бизнес

Тариф «Переходи на О! 30 дней» стал еще лучше!

Мобильный оператор О! стремится обеспечить максимальную простоту пользования самыми разнообразными мобильными услугами. Не нужно ничего подключать по отдельности — вы просто выбираете нужный объем услуг и одну короткую команду для перехода. А самое главное удобство ежемесячных тарифов в том, что их можно оплачивать всего один раз в месяц. Просто удобно! Просто выгодно!

Выбирайте нужный объем и подключайтесь:

  • 40 гигабайт высокоскоростного мобильного интернета, бесплатные звонки и SMS в сети О!, а также 10 бесплатных минут для звонков на номера других мобильных операторов Кыргызстана всего за 350 сомов в месяц в рамках тарифа «Переходи на О! 30 дней»! Команда для перехода: *155*71#вызов;
  • безлимитный интернет, 100 лицензионных телеканалов, бесплатные звонки и SMS внутри сети О!, а также 30 бесплатных минут для звонков на номера других мобильных операторов Кыргызстана за 650 сомов в месяц в рамках тарифа «Переходи на О! Безлимит + TV Стандарт 30 дней». Команда для перехода: *155*72#вызов;
  • безлимитный интернет, 150 лицензионных телеканалов, бесплатные звонки и SMS внутри сети О!, а также 50 бесплатных минут для звонков на номера других мобильных операторов Кыргызстана за 900 сомов в месяц в рамках топового тарифа «Переходи на О! Безлимит + TV Премиум 30 дней». Команда для перехода: *155*73#вызов.

Приятное нововведение — теперь гигабайты интернета на максимальной скорости на популярном тарифе «Переходи на О! 30 дней» предоставляются без разделения на день и ночь!

Подключай, пользуйся, общайся, зависай на любимых сайтах и лови драйв этого лета вместе с О!.
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