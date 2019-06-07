15:56
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Бизнес

Итоги благотворительного марафона «Великая Победа!»

Подведены итоги благотворительного марафона «Великая Победа!» Мобильного оператора О!, который прошел в честь 74-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Этот марафон стал доброй традицией. Он уже несколько лет подряд объединяет кыргызстанцев одной идеей — желанием помочь тем, кто подарил нам мир. Тысячи абонентов О! в знак особой признательности и благодарности старшему поколению отправили свои SMS на короткий номер 1945, перечислив по 20 сомов в поддержку ветеранов ВОВ.

В этом году благотворительный марафон прошел с 12 апреля по 15 мая, в результате собрано 76 тысяч 380 сомов.

Торжественное вручение денежных средств от имени всех абонентов О! общественному объединению «Республиканский совет ветеранов войны, Вооруженных сил, правоохранительных органов и тружеников тыла Кыргызской Республики» состоялось с участием ветеранов ВОВ. Все присутствовавшие герои получили конверты с денежными средствами. Те, кто не смог прийти лично, вскоре получат денежные подарки по месту проживания.

Ветераны с удовольствием общались друг с другом, рассказывая истории из прошлого, делились последними новостями.

Живая история — Асад Гасанович Гасанов, 1921 года рождения, принимавший участие в освобождении Польши и Германии, имеет множество и невоенных наград, он Заслуженный строитель Киргизской ССР, Почетный дорожник, Почетный гражданин Бишкека. Самым важным на сегодня он считает военно-патриотическое воспитание молодежи и работу в музее Великой Отечественной войны: «Кто, если не мы, расскажет молодым о том, как все было на самом деле!» 

Асад Гасанович по-прежнему полон сил и энергии. Просто не верится, что вскоре он отпразднует свой 98-й день рождения! Среди гостей была и Валентина Андреевна Касатых, председатель Ленинской районной ветеранской организации. Она пошла на фронт в 16 лет. В те далекие годы стала разведчицей легендарной контрразведывательной организации «Смерш».

После торжественной части и вручения денежных средств ветераны от всей души поблагодарили всех абонентов О! за оказанную помощь и внимание.

Поддерживая героев, мы сохраняем историческую память и непрерывную взаимную связь поколений. Мобильный оператор О! выражает искреннюю благодарность за отзывчивость и доброе сердце всем, кто принял участие в марафоне!
Ссылка:
просмотров: 167
Версия для печати
Материалы по теме
Играй в PUBG Mobile! Смотри Twitch! Подключай новую услугу GAMER от О!
Мобильный оператор О! поздравляет с праздником Орозо айт
Где можно пополнить счет О! без комиссии
O!TV — мобильное приложение для развлечений № 1 в Кыргызстане!
Смартфоны Xiaomi в кредит без процентов!
Скидки 30 процентов на смартфоны LG в O!Store
5 преимуществ банковской карты «О!Деньги»
Флагманский камерофон Huawei P30 Pro уже в O!Store
Мобильный оператор О! активно наращивает емкость сети 4G LTE
Новый магазин O!Store приглашает в гости баткенцев
Популярные новости
Представители рынков возмущены фейковыми новостями в&nbsp;соцсетях Представители рынков возмущены фейковыми новостями в соцсетях
Новые руководители &laquo;Акнета&raquo; опровергают рейдерский захват компании Новые руководители «Акнета» опровергают рейдерский захват компании
Первая социальная ипотека в&nbsp;&laquo;Росинбанке&raquo; Первая социальная ипотека в «Росинбанке»
Смартфоны Xiaomi в&nbsp;кредит без процентов! Смартфоны Xiaomi в кредит без процентов!
Бизнес
Итоги благотворительного марафона &laquo;Великая Победа!&raquo; Итоги благотворительного марафона «Великая Победа!»
В&nbsp;&laquo;Яндекс.Такси&raquo; появилась возможность создать аккаунты для бизнеса и&nbsp;семьи В «Яндекс.Такси» появилась возможность создать аккаунты для бизнеса и семьи
Открылся новый рейс Алматы&nbsp;&mdash; Ош&nbsp;&mdash; Алматы Открылся новый рейс Алматы — Ош — Алматы
&laquo;Персональный консьерж&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;: бесплатный помощник 24/7 по&nbsp;всему миру «Персональный консьерж» от «Бакай Банка»: бесплатный помощник 24/7 по всему миру