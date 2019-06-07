Подведены итоги благотворительного марафона «Великая Победа!» Мобильного оператора О!, который прошел в честь 74-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Этот марафон стал доброй традицией. Он уже несколько лет подряд объединяет кыргызстанцев одной идеей — желанием помочь тем, кто подарил нам мир. Тысячи абонентов О! в знак особой признательности и благодарности старшему поколению отправили свои SMS на короткий номер 1945, перечислив по 20 сомов в поддержку ветеранов ВОВ.

В этом году благотворительный марафон прошел с 12 апреля по 15 мая, в результате собрано 76 тысяч 380 сомов.

Торжественное вручение денежных средств от имени всех абонентов О! общественному объединению «Республиканский совет ветеранов войны, Вооруженных сил, правоохранительных органов и тружеников тыла Кыргызской Республики» состоялось с участием ветеранов ВОВ. Все присутствовавшие герои получили конверты с денежными средствами. Те, кто не смог прийти лично, вскоре получат денежные подарки по месту проживания.

Ветераны с удовольствием общались друг с другом, рассказывая истории из прошлого, делились последними новостями.

Живая история — Асад Гасанович Гасанов, 1921 года рождения, принимавший участие в освобождении Польши и Германии, имеет множество и невоенных наград, он Заслуженный строитель Киргизской ССР, Почетный дорожник, Почетный гражданин Бишкека. Самым важным на сегодня он считает военно-патриотическое воспитание молодежи и работу в музее Великой Отечественной войны: «Кто, если не мы, расскажет молодым о том, как все было на самом деле!»

Асад Гасанович по-прежнему полон сил и энергии. Просто не верится, что вскоре он отпразднует свой 98-й день рождения! Среди гостей была и Валентина Андреевна Касатых, председатель Ленинской районной ветеранской организации. Она пошла на фронт в 16 лет. В те далекие годы стала разведчицей легендарной контрразведывательной организации «Смерш».

После торжественной части и вручения денежных средств ветераны от всей души поблагодарили всех абонентов О! за оказанную помощь и внимание.

Поддерживая героев, мы сохраняем историческую память и непрерывную взаимную связь поколений. Мобильный оператор О! выражает искреннюю благодарность за отзывчивость и доброе сердце всем, кто принял участие в марафоне!