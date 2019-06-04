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Бизнес

Где можно пополнить счет О! без комиссии

Пополняйте мобильный счет без комиссии, оплачивайте проводной интернет и еще около 300 привычных услуг в фирменных терминалах О!.

Мобильный оператор О! постоянно расширяет базу партнеров и работает над увеличением точек, где можно мгновенно пополнить мобильный счет без комиссии. Сегодня по республике работает более полутора тысяч платежных терминалов О!, которые легко узнать по яркому фирменному цвету и надписи: «Комиссия 0 сомов при пополнении баланса О!».

Главное удобство заключается в том, что они установлены в шаговой доступности как в крупных городах, так и в селах страны: в Бишкеке — это такие крупные супер-маркеты Globus, «Народный» и другие. Количество платежных терминалов постоянно увеличивается. Чтобы найти ближайший, достаточно просто открыть карту.

Кроме этого, быстро, удобно и без комиссии пополнить баланс за услуги связи О! можно:

  • за считанные секунды при помощи бесплатного приложения «Мой О!» и сервиса «О!Деньги», а также через интернет-банкинг Optima24 и электронный кошелек «Илбирс»;
  • в крупнейшей сети фирменных магазинов O!Store (более 80 по всей стране);
  • в отделениях почтовой связи ГП «Кыргыз почтасы» (более 500 по Кыргызской Республике);
  • у промоутеров в яркой фирменной одежде;
  • адреса всех точек с бесплатным пополнением баланса можно узнать на сайте компании www.o.kg.

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис» в рамках доступного перечня услуг. Лицензии НБКР № 2021030817, № 3022030817.
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