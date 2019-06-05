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Бизнес

Мобильный оператор О! поздравляет с праздником Орозо айт

Уважаемые кыргызстанцы!

От лица всех сотрудников компании Мобильный оператор О! искренне поздравляет с окончанием священного месяца Рамазан и праздником Орозо айт!

Этот праздник олицетворяет главные заповеди священного поста — духовное очищение, миролюбие и милосердие, совершение добрых дел. Такие ценности одинаково близки и понятны людям всех вероисповеданий.

От всей души желаем счастья, благополучия каждой семье, мира, добра и крепкого здоровья! Пусть исполнятся все ваши светлые мечты и добрые намерения, а в вашем доме царят уют и благоденствие.

С наилучшими пожеланиями, команда О!.
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