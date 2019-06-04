Мобильное приложение O!TV продолжает возглавлять рейтинг самых популярных развлекательных приложений, разработанных в Кыргызстане. Популярное приложение страны насчитывает уже более 500 тысяч скачиваний, продолжая радовать своих пользователей качественным сервисом!

Пользователи любят O!TV за то, что это приложение помогает быть в курсе всего самого интересного, что происходит в эфире 150 мировых телеканалов. Их можно смотреть в дороге, на даче, где бы то ни было в зоне обширного доступа сети О! через любой планшет, смартфон, ноутбук или SmartTV.

Матч любимой команды или спортивный поединок? Срочные новости? Сериал, который не хочется пропустить? Скачивайте O!TV и смотрите популярнейшие телеканалы, программы и сериалы в высоком качестве. В приложении доступен архив программ за три дня. Поэтому не страшно пропустить новый выпуск любимого шоу или проспать спортивную трансляцию. Можно в любой момент поставить передачу на паузу и вернуться к ее просмотру позже.

Для абонентов О! интернет-трафик при просмотре телеканалов бесплатный, а на выбор доступны различные пакеты для подключения:

150 интересных и рейтинговых ТВ-каналов всего за 7 сомов в сутки в пакете «O!TV Премиум». Команда подключения *750*3# ;

всего за 7 сомов в сутки в пакете «O!TV Премиум». Команда подключения ; 100 ТВ-каналов всего за 5 сомов в сутки в пакете «O!TV Стандарт». Команда подключения *750*2# ;

всего за 5 сомов в сутки в пакете «O!TV Стандарт». Команда подключения ; 40 ТВ-каналов за 3 сома в сутки в пакете «O!TV Базовый». Команда подключения *750*1#.

Можно смотреть передачи на большом экране SmartTV телевизоров Sony, Phillips, Samsung, что особенно актуально для дачи, где нет кабельного телевидения, или для дома, когда хочется смотреть кино всей семьей.

Подробную видеоинструкцию о том, как настроить просмотр, смотрите на сайте otv.kg Важно наличие еще одной социальной составляющей: приложение O!TV предоставляет доступ к телеканалам «Бобер» и «Мама», некоторые передачи которых адаптированы для слабослышащих телезрителей и сопровождаются жестовым переводом.

Скачивайте приложение O!TV по ссылкам: PlayMarket или AppStore.

Подробная информация также доступна на сайте o.kg или otv.kg. Стоимость указана с учетом всех налогов.