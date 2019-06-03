Смартфоны Xiaomi в кредит без процентов!

Xiaomi продолжает держать марку, завоевывая фанатов по всему миру, в том числе и в Кыргызстане. Специально для любителей бренда O!Store продлевает акцию, по которой смартфоны Xiaomi можно купить в кредит без процентов и первоначального взноса. Разбираемся вместе в линейках компании:

флагманские и среднеценовые Mi (сюда же относятся смартфоны A-серии на базе Android One). К примеру, Xiaomi Mi 8 Lite — облегченная версия флагмана, сбалансированный аппарат среднего ценового сегмента. Он радует отличным дисплеем, производительностью и неплохой камерой. Его можно взять от 1 246 сомов в месяц в кредит в O!Store без первоначального взноса и процентов;

К примеру, — облегченная версия флагмана, сбалансированный аппарат среднего ценового сегмента. Он радует отличным дисплеем, производительностью и неплохой камерой. Его можно взять в месяц в кредит в O!Store без первоначального взноса и процентов; Xiaomi Redmi 6A — наиболее бюджетный смартфон среди всего модельного ряда мобильных устройств от компании Xiaomi, выпущенных в 2018 году. Смартфон с емкой батареей, хорошей камерой и отличной производительностью. Также доступен в кредит всего от 629 сомов в месяц;

— наиболее бюджетный смартфон среди всего модельного ряда мобильных устройств от компании Xiaomi, выпущенных в 2018 году. Смартфон с емкой батареей, хорошей камерой и отличной производительностью. Также доступен в кредит всего в месяц; линейка Note раньше являлась улучшенной версией флагманских Mi, а теперь они получили упрощенный дизайн с сохранением главных достижений поколения. Яркий представитель этой линейки — блестящий с переливами Xiaomi Redmi Note 7 с камерой и производительной «начинкой», достойной флагмана по беспрецедентной цене от 1 270 сомов в месяц, если брать в кредит.

раньше являлась улучшенной версией флагманских Mi, а теперь они получили упрощенный дизайн с сохранением главных достижений поколения. Яркий представитель этой линейки — блестящий с переливами с камерой и производительной «начинкой», достойной флагмана по беспрецедентной цене в месяц, если брать в кредит. бюджетные RedMi. Например, Xiaomi Redmi 7 — стоит недорого, но привлекает своими характеристиками. Экран с тонкими рамками и каплевидным вырезом, энергоемким аккумулятором на 4 000 мАч и поддержкой быстрой зарядки. От 812 сомов в месяц в кредит без процентов при покупке в O!Store;

Например, — стоит недорого, но привлекает своими характеристиками. Экран с тонкими рамками и каплевидным вырезом, энергоемким аккумулятором на 4 000 мАч и поддержкой быстрой зарядки. в кредит без процентов при покупке в O!Store; внутри линеек есть дополнительное разделение на серии, характеризующее типичные свойства представителей: Mix — имиджевые, Max — «лопатофоны», X — субфлагманы среднего диапазона.

С начала мая 2019 года интернет-магазин ostore.kg совместно с ОАО «Дос-Кредобанк» предложил быстрое оформление кредита онлайн для приобретения смартфона. Получить кредит теперь еще проще: вы заполняете онлайн-заявку на кредит, и, дождавшись одобрения банка, просто забираете свой новенький смартфон + 10 ГИГАБАЙТ бесплатного мобильного интернета на максимальной скорости в качестве подарка за заказ онлайн!

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