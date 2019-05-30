Скидки 30 процентов на смартфоны LG в O!Store

Сеть O!Store любит радовать своих клиентов хорошими новостями о скидках и специальных предложениях!

На днях по многочисленным просьбам клиентов была продлена акция, в рамках которой смартфоны LG можно купить со скидкой 30 процентов.

А это хороший повод задуматься над тем, чтобы обновить свой смартфон и посетить магазин O!Store в поисках своего нового электронного спутника.

«Мобильные телефоны LG неизменно высоко ценятся клиентами O!Store. В Кыргызстане сформировалось заметное сообщество ценителей бренда, для которых эта скидка будет решающим фактором при выборе нового устройства», — отметил руководитель службы по развитию офисов продаж и обслуживания О! Равшан Бакиров.

Скидка 30 процентов действует на все смартфоны именитого бренда, представленные в сети O!Store. Кликнув на модель смартфона, вы можете посмотреть видеообзор о каждом из них и узнать подробные характеристики.

V30+ 128GB . Стоимость со скидкой — 31 тысяча 990 сомов вместо 45 тысяч 990.

. Стоимость со скидкой 31 тысяча 990 сомов вместо 45 тысяч 990. K10 201 7 . Стоимость со скидкой — 7 тысяч 390 сомов вместо 10 тысяч 590.

. Стоимость со скидкой 7 тысяч 390 сомов вместо 10 тысяч 590. Q6 16GB . Стоимость со скидкой — 8 тысяч 990 сомов вместо 12 тысяч 990.

. Стоимость со скидкой 8 тысяч 990 сомов вместо 12 тысяч 990. K4 2017 . Стоимость со скидкой — 4 тысячи 890 сомов вместо 6 тысяч 990.

. Стоимость со скидкой 4 тысячи 890 сомов вместо 6 тысяч 990. K8 2017. Стоимость со скидкой — 5 тысяч 590 сомов вместо 7 тысяч 990.

Помните также о том, что любой из этих и других смартфонов в сети O!Store можно приобрести в кредит без первоначального взноса и процентов. При оформлении заказа на сайте www.ostore.kg, помимо скидки на смартфоны, вас будет ждать приятный бонус в виде 10 ГБ интернета на максимальной скорости в сети О!

Вам нужен смартфон — вам нужен O!Store.

Акция действует в сети O!Store до 31 декабря 2019 года. Скидка 30 процентов актуальна на весь модельный ряд смартфонов LG. Цены действительны на момент публикации. Количество смартфонов ограничено. Спрашивайте о наличии интересующей модели и задавайте ваши вопросы по телефону 0705007000 или на сайте ostore.kg. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк». Отмечаем, что банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.