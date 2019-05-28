Флагманский камерофон Huawei P30 Pro уже в O!Store

С момента выхода нового флагмана Huawei P30 Pro прошло чуть более месяца, а его продажи уже бьют все мыслимые рекорды. Казалось бы, недавние новости из Америки могли повлиять на популярность флагмана, но это не так. Тем более официальные представители Huawei отмечают, что решение Google не затронет существующие смартфоны Huawei, которые уже используются или есть в наличии в магазинах на мировом рынке. А это означает, что завтра в вашем любимом P30 или P30 Pro будут работать Google Play, YouTube.

Теперь о главном: за чем так охотятся любители бренда и всего инновационного?

За тем, что флагманский камерофон Huawei P30 Pro впервые оснащен новой системой Leica с четырьмя камерами, а именно:

40 Мп f/1.6 сенсор для обычной съемки и 10х гибридного зума, что позволит рассмотреть мельчайшие детали с самого далекого расстояния;

20 Мп f/2.2 ультраширокоугольный для съемки пейзажей;

8 Мп f/3,4 длиннофокусный для пятикратного оптического увеличения;

ToF — камера для более точного отделения объекта от фона.

Высокую производительность обеспечивает новый процессор Kirin 980 с двойным нейромодулем.

Более того, в Huawei P30 Pro используется батарея на 4 200 мАч — сегодня это один из лучших смартфонов в плане автономности. Такая же быстрая и зарядка: Super Charge 2.0, от адаптера мощностью 40 Вт батарея заряжается с 0 до 70 процентов за полчаса. Huawei P30 Pro умеет по воздуху заряжать смартфоны и другие гаджеты с Qi-модулем, в том числе беспроводные наушники Huawei.

Huawei P30 Pro доступен в градиентном цвете — «переливающийся синий» — и предлагается с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти за 67 990 сомов. Huawei P30 Pro, как и другие в магазине O!Store, доступен в кредит без первоначального взноса и процентов.

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