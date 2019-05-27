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Бизнес

Мобильный оператор О! активно наращивает емкость сети 4G LTE

Мобильный оператор О! активно наращивает емкость сети 4G LTE к старту туристического сезона. Маршрут любого туриста начинается из Бишкека, поэтому львиная доля работ пришлась на расширение именно в столице и Чуйской области. Но свои основные работы команда технических специалистов О! сосредоточила в Иссык-Кульской области.

  • Чуйская область: в городах Бишкек, Токмак, Кант, Кемин, на ГБ «Чункурчак», а также в селах Ивановка, Новопокровка, Ивановка, Дача Су, Джал. Особо стоит отметить хорошее покрытие сети О! на территории дачных поселков, расположенных близ сел Чон-Джар, Кашка-Суу, Байтик, Кок-Джар, Кара-Жыгач в Аламединском и Сокулукском районах. Кроме этого, организовано стабильное 4G LTE покрытие всей Чон-Кеминской долины длиной 20 километров;
  • Иссык-Кульская область: в городах Чолпон-Ата, Шопоков, Каракол, в пгт Ак-Суу, а также в селах Кутургу, Ой-Булак, Тамга, Кичи-Джаргылчак, Бостери, Ананьево, Сары-Ой, Булан-Соготту (бывший Комсомол);
  • Джалал-Абадская область: в городах Токтогул, Кочкор-Ата, Кок-Жангак, а также в селах Ак-Там, Джапа-Салды, Котормо, Кудук-Сай, Орто-Азия, Гумхана, Кара-Кунгей, Арпа-Тектир, Толук, Ноот, Сафед-Булон, Базар-Коргон, Дмитриевка, Таран-Базар, Ак-Там, Джапа-Салды;
  • Ошская область: в городах Ош, Кара-Суу и в селах Жаны-Базар, Кара-Кулджа, Жаны-Базар, Бель, Гюльстан, Кызыл-Тейит, ВЛКСМ;
  • Баткенская область: в городе Исфане, а также в селах Кольцо, Бужум, Чон-Талаа, Интернациональное.

Сеть О! работает на самом современном оборудовании. Мы постоянно работаем над тем, чтобы, несмотря на непрерывный рост абонентов, клиенты могли пользоваться качественным скоростным мобильным интернетом.

Технический директор Мобильного оператора О! Антон Коваленко
О темпах роста 4G LTE сети О! свидетельствуют цифры — общее количество базовых станций 4G только за I квартал 2019 года увеличилось настолько, что теперь на территории, где жителям доступна высокоскоростная технология 4G LTE от О!, проживает более 94 процентов населения Кыргызстана.

Включи 4G от лидера!

Ознакомиться с полной картой покрытия сети О! 4G/3G/2G можно на сайте www.o.kg в разделе: Зона охвата. Новости об улучшении качества связи и увеличении скоростей сети О! в других областях Кыргызстана вы найдете в разделе «Развитие сети».
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