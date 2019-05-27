Бишкектеплосеть установит во всех многоэтажных домах счетчики на тепло и воду

Благодаря совместному проекту ОАО «Бишкектеплосеть» и Всемирного банка в многоэтажных домах столицы установят новые и модернизируют существующие индивидуальные тепловые пункты (ИТП), а также введут общедомовые интеллектуальные приборы учета тепловой энергии и горячего водоснабжения. Об этом 24.kg сообщил генеральный директор компании Эркин Абдыкалыков.

По его словам, в рамках проекта «Улучшение теплоснабжения» (ПУТС) Всемирный банк оказал поддержку ОАО «Бишкектеплосеть» на сумму $31 миллион для реализации компонента 1 ПУТС.

В основном эти средства будут направлены на два приоритетных инвестиционных пакета — реконструкцию магистральной тепловой сети «Восток» и установку новых ИТП, модернизацию существующих ИТП и введение общедомовых приборов учета во всех многоэтажных домах.

Реализация проекта позволит улучшить теплоснабжение жителей южных микрорайонов столицы, а также улучшит контроль за использованием тепла и горячей воды.

«В рамках реализации проекта планируются установка 222 новых и реконструкция 1 тысячи 825 существующих индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах, введение порядка 4 тысяч общедомовых интеллектуальных приборов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения. Кроме того, мы проведем реконструкцию около двух километров магистральной сети «Восток» от ТЭЦ к южным микрорайонам. Пропускная способность сети будет увеличена, также новая трасса трубопровода пройдет в обход района «Токольдош» в целях обеспечения безопасности населения», — отметил Эркин Абдыкалыков.

В свою очередь глава местного представительства Всемирного банка в КР Болормаа Амгаабазар отметила, что улучшение услуг теплоснабжения в Бишкеке является частью усилий Всемирного банка по оказанию поддержки правительству Кыргызстана в более эффективном использовании энергии.

«Улучшение теплоснабжения» — это самый крупный проект модернизации за всю историю ОАО «Бишкектеплосеть». Мы надеемся на постоянную командную работу и сотрудничество в процессе его реализации», — заключила Болормаа Амгаабазар.

За счет проекта будет улучшено снабжение теплом 450 многовартирных домов (около 70 тысяч квартир) и 29 социальных объектов.

Кроме того, увеличение пропускной способности трубопровода и уменьшение потерь позволят расширить количество подключений к центральному теплоснабжению в южной части Бишкека.

«Нашим абонентам выгоден этот проект. Ведь благодаря установке общедомовых приборов учета они будут оплачивать тепловую энергию не по нормативным расчетам, а по фактическому потреблению. Нам же это также позволит лучше контролировать, где есть возможные потери тепла и горячей воды благодаря наличию приборов учета на всех этапах подачи», — уверен Эркин Абдыкалыков.