13:40
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Бизнес

Бишкектеплосеть установит во всех многоэтажных домах счетчики на тепло и воду

Благодаря совместному проекту ОАО «Бишкектеплосеть» и Всемирного банка в многоэтажных домах столицы установят новые и модернизируют существующие индивидуальные тепловые пункты (ИТП), а также введут общедомовые интеллектуальные приборы учета тепловой энергии и горячего водоснабжения. Об этом 24.kg сообщил генеральный директор компании Эркин Абдыкалыков.

По его словам, в рамках проекта «Улучшение теплоснабжения» (ПУТС) Всемирный банк оказал поддержку ОАО «Бишкектеплосеть» на сумму $31 миллион для реализации компонента 1 ПУТС.

В основном эти средства будут направлены на два приоритетных инвестиционных пакета — реконструкцию магистральной тепловой сети «Восток» и установку новых ИТП, модернизацию существующих ИТП и введение общедомовых приборов учета во всех многоэтажных домах.

Реализация проекта позволит улучшить теплоснабжение жителей южных микрорайонов столицы, а также улучшит контроль за использованием тепла и горячей воды.

«В рамках реализации проекта планируются установка 222 новых и реконструкция 1 тысячи 825 существующих индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах, введение порядка 4 тысяч общедомовых интеллектуальных приборов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения. Кроме того, мы проведем реконструкцию около двух километров магистральной сети «Восток» от ТЭЦ к южным микрорайонам. Пропускная способность сети будет увеличена, также новая трасса трубопровода пройдет в обход района «Токольдош» в целях обеспечения безопасности населения», — отметил Эркин Абдыкалыков.

В свою очередь глава местного представительства Всемирного банка в КР Болормаа Амгаабазар отметила, что улучшение услуг теплоснабжения в Бишкеке является частью усилий Всемирного банка по оказанию поддержки правительству Кыргызстана в более эффективном использовании энергии.

«Улучшение теплоснабжения» — это самый крупный проект модернизации за всю историю ОАО «Бишкектеплосеть». Мы надеемся на постоянную командную работу и сотрудничество в процессе его реализации», — заключила Болормаа Амгаабазар.

За счет проекта будет улучшено снабжение теплом 450 многовартирных домов (около 70 тысяч квартир) и 29 социальных объектов.

Кроме того, увеличение пропускной способности трубопровода и уменьшение потерь позволят расширить количество подключений к центральному теплоснабжению в южной части Бишкека.

«Нашим абонентам выгоден этот проект. Ведь благодаря установке общедомовых приборов учета они будут оплачивать тепловую энергию не по нормативным расчетам, а по фактическому потреблению. Нам же это также позволит лучше контролировать, где есть возможные потери тепла и горячей воды благодаря наличию приборов учета на всех этапах подачи», — уверен Эркин Абдыкалыков.
Ссылка:
просмотров: 215
Версия для печати
Материалы по теме
Одна компания готова перенести теплотрассу в Бишкеке за 473,3 миллиона сомов
На улице Кулатова в Бишкеке будут вводить ограничения для движения транспорта
В «Бишкекектеплосети» ответили на жалобы абонентов
В Бишкеке устранили порыв на теплосети. Все дома подключены к отоплению
Отсутствие горячей воды у бишкекчан объяснили регулировкой температурного режима
Отопление в Бишкеке еще не включили, а счета уже начали приходить
Авария на ТЭЦ Бишкека. Ущерб по 59 обращениям оценили в 1,1 миллиона сомов
Еще один ремонт. ОАО «Бишкектеплосеть» получит $11,1 миллиона на новые насосы
Ремонт дорог. В Бишкеке готовят график перекрытия движения транспорта
Бишкектеплосеть обещает благоустроить испорченную детскую площадку
Популярные новости
Официальный комментарий ГП&nbsp;&laquo;НК&nbsp;&laquo;Кыргыз темир жолу&raquo; Официальный комментарий ГП «НК «Кыргыз темир жолу»
Инверторный привод LG&nbsp;&mdash; эффективный, мощный, бесшумный Инверторный привод LG — эффективный, мощный, бесшумный
Новый стиль жизни с&nbsp;микроволновой печью LG&nbsp;NeoChef Новый стиль жизни с микроволновой печью LG NeoChef
Что подарить ребенку на&nbsp;окончание учебного года? Что подарить ребенку на окончание учебного года?
Бизнес
Бишкектеплосеть установит во&nbsp;всех многоэтажных домах счетчики на&nbsp;тепло и&nbsp;воду Бишкектеплосеть установит во всех многоэтажных домах счетчики на тепло и воду
Официальный комментарий ГП&nbsp;&laquo;НК&nbsp;&laquo;Кыргыз темир жолу&raquo; Официальный комментарий ГП «НК «Кыргыз темир жолу»
Новый магазин O!Store приглашает в&nbsp;гости баткенцев Новый магазин O!Store приглашает в гости баткенцев
Новый стиль жизни с&nbsp;микроволновой печью LG&nbsp;NeoChef Новый стиль жизни с микроволновой печью LG NeoChef