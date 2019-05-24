Новый магазин O!Store приглашает в гости баткенцев

Мобильный оператор О! продолжает расширять сеть обслуживания в регионах и с радостью сообщает об открытии очередного магазина нового формата O!Store в городе Баткене.

Руководитель службы по развитию офисов продаж и обслуживания О! Равшан Бакиров отметил, что Мобильный оператор О! открыл для города дополнительные возможности: «Компания создает рабочие места, открывает доступ к качественным услугам связи для баткенцев».

О! приходит в регионы не только для развития бизнеса, но и для улучшения качества жизни населения той или иной области. Руководитель службы по развитию офисов продаж и обслуживания О! Равшан Бакиров

В первый же день работы магазин посетили десятки жителей Баткена. Расширяя филиальную сеть по республике, Мобильный оператор О! заботится об удобстве абонентов, число которых растет с каждым днем. Растет и число магазинов — этот уже второй в Баткене. Такие же магазины и офисы обслуживания в Баткенской области находятся в селах Кадамджай, Уч-Коргон, а также в городах Исфана и Кызыл-Кия.

Cовременный магазин O!Store предлагает полный спектр услуг:

смартфоны мировых брендов, которые можно купить в кредит или в рассрочку;

подключение к сети и настройка выгодных услуг;

пополнение баланса без комиссии;

а также консультации по всем вопросам, касающимся мобильной связи.

Новый магазин ждет к себе в гости по адресу: улица М.Нургазиева (рядом с ТЦ «Асылбек»). График работы с 09.00 до 19.00.

Подробнее об актуальных акциях, о том, как оформить смартфон в кредит, и адреса всех магазинов на сайте www.ostore.kg.