Что подарить ребенку на окончание учебного года?

В преддверии дня, когда для сотен тысяч школьников прозвенит последний звонок, родители уже наверняка задумывались о том, как поощрить своего ребенка по случаю окончания очередного учебного года. Время не стоит на месте, и сегодня для дальнейшей учебы нужнее, скорее, не книжка, а хороший букридер, флешка или смартфон, который включает в себя и то, и другое, и много чего еще.
- экран от 5,5 дюйма — побольше, чтобы беречь зрение;
- автономность — чтобы дольше оставаться на связи без привязки к розетке;
- наличие GPS — чтобы быть в курсе местонахождения ребенка;
- объем внутренней памяти — приличный запас памяти от 32 Гб: хватит и на электронные книги, и на музыку, фото, видео и игры.
|
Модель
|
Экран
|
Объем оперативной и внутренней памяти
|
Камеры
|
Батарея
|
Дата выхода
|
Цена
|
6,26 дюйма
|
3/32 ГБ
|
12 MP + 2 MP
|
4 000 mAh
|
Февраль 2019 г.
|
10 950 c.
|
5,84 дюйма
|
3/32 ГБ
|
12 MP + 5 MP
|
4 000 mAh
|
Август 2018 г.
|
10 950 c.
|
6,4 дюйма
|
3/32 ГБ
|
13 MP + 5 MP
|
4 000 mAh
|
Март 2019 г.
|
11 990 c.
|
6 дюймов
|
4/64 ГБ
|
24 MP + 5 MP + 8 MP
|
3 300 mAh
|
Октябрь 2018 г.
|
16 490 c.
|
6,5 дюйма
|
4/64 ГБ
|
20 MP + 2 MP + 16 MP
|
3 750 mAh
|
Ноябрь 2018 г.
|
16 990 c.
Чтобы понять, подходит ли смартфон вашему чаду, удобно ли лежит в руке, во всех магазинах O!Store вы сможете протестировать его и принять окончательное решение. В случае сомнений опытные консультанты помогут определиться с выбором, а также с подключением выгодных тарифов и услуг в зависимости от предпочтений клиента.
Все смартфоны можно купить в кредит или рассрочку без процентов банка и выплачивать их стоимость постепенно. Оформить смартфон в кредит легко и быстро, подробнее об этом можно прочитать на сайте интернет-магазина ostore.kg, там же оформить заявку на получение кредита онлайн. При оформлении доставки на сайте www.ostore.kg вас будет ждать приятный бонус в виде 10 ГБ интернета на максимальной скорости в сети О!.