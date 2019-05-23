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Бизнес

Что подарить ребенку на окончание учебного года?

В преддверии дня, когда для сотен тысяч школьников прозвенит последний звонок, родители уже наверняка задумывались о том, как поощрить своего ребенка по случаю окончания очередного учебного года. Время не стоит на месте, и сегодня для дальнейшей учебы нужнее, скорее, не книжка, а хороший букридер, флешка или смартфон, который включает в себя и то, и другое, и много чего еще.

Какие смартфоны порадуют любого школьника и на что нужно обращать внимание при выборе? Назвать телефонами для школьника или студента можно такие модели, которые отличаются прочностью, надежностью и доступной ценой. Хотя и среди таких смартфонов можно найти устройства, подходящие для развлечений. С учетом того, что сейчас у всех современных смартфонов по две, а то и по три камеры, сделаем акцент на другие важные факторы:
 
  • экран от 5,5 дюйма — побольше, чтобы беречь зрение;
  • автономность — чтобы дольше оставаться на связи без привязки к розетке;
  • наличие GPS — чтобы быть в курсе местонахождения ребенка;
  • объем внутренней памяти — приличный запас памяти от 32 Гб: хватит и на электронные книги, и на музыку, фото, видео и игры.
Представленные аппараты обладают всеми необходимыми параметрами. Они двухсимочники плюс имеют возможность расширения памяти с помощью карты microSD, что позволит в случае необходимости использовать смартфоны в качестве накопителя.
 

Модель

Экран

Объем оперативной и внутренней памяти

Камеры

Батарея

Дата выхода

Цена

Xiaomi Redmi 7

6,26 дюйма

3/32 ГБ

 

12 MP + 2 MP

 

4 000 mAh

Февраль 2019 г.

 10 950 c.

Xiaomi Mi A2 Lite

5,84 дюйма

3/32 ГБ

 

12 MP + 5 MP

 

4 000 mAh

Август 2018 г.

 10 950 c.

Samsung Galaxy A20

6,4 дюйма

3/32 ГБ

 

13 MP + 5 MP

 

4 000 mAh

Март 2019 г.

11 990 c.

Samsung Galaxy A7

6 дюймов

4/64 ГБ

 

24 MP + 5 MP + 8 MP

 

3 300 mAh

Октябрь 2018 г.

16 490 c.

Honor 8X

6,5 дюйма

4/64 ГБ

 

20 MP + 2 MP + 16 MP

 

3 750 mAh

Ноябрь 2018 г.

16 990 c.

Чтобы понять, подходит ли смартфон вашему чаду, удобно ли лежит в руке, во всех магазинах O!Store вы сможете протестировать его и принять окончательное решение. В случае сомнений опытные консультанты помогут определиться с выбором, а также с подключением выгодных тарифов и услуг в зависимости от предпочтений клиента.

Если стоимость большой роли не играет, то за особые достижения и старания выпускника можно порадовать флагманом Samsung или современной моделью Apple iPhone. В O!Store огромный выбор смартфонов мировых брендов Xiaomi, LG, Honor, Huawei.
 

Все смартфоны можно купить в кредит или рассрочку без процентов банка и выплачивать их стоимость постепенно. Оформить смартфон в кредит легко и быстро, подробнее об этом можно прочитать на сайте интернет-магазина ostore.kg, там же оформить заявку на получение кредита онлайн. При оформлении доставки на сайте www.ostore.kg вас будет ждать приятный бонус в виде 10 ГБ интернета на максимальной скорости в сети О!.

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