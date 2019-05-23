Что подарить ребенку на окончание учебного года?

В преддверии дня, когда для сотен тысяч школьников прозвенит последний звонок, родители уже наверняка задумывались о том, как поощрить своего ребенка по случаю окончания очередного учебного года. Время не стоит на месте, и сегодня для дальнейшей учебы нужнее, скорее, не книжка, а хороший букридер, флешка или смартфон, который включает в себя и то, и другое, и много чего еще.

Какие смартфоны порадуют любого школьника и на что нужно обращать внимание при выборе? Назвать телефонами для школьника или студента можно такие модели, которые отличаются прочностью, надежностью и доступной ценой. Хотя и среди таких смартфонов можно найти устройства, подходящие для развлечений. С учетом того, что сейчас у всех современных смартфонов по две, а то и по три камеры, сделаем акцент на другие важные факторы:

экран от 5,5 дюйма — побольше, чтобы беречь зрение;

автономность — чтобы дольше оставаться на связи без привязки к розетке;

наличие GPS — чтобы быть в курсе местонахождения ребенка;

объем внутренней памяти — приличный запас памяти от 32 Гб: хватит и на электронные книги, и на музыку, фото, видео и игры.

Представленные аппараты обладают всеми необходимыми параметрами. Они двухсимочники плюс имеют возможность расширения памяти с помощью карты microSD, что позволит в случае необходимости использовать смартфоны в качестве накопителя.