«Оптима Банк» подписал с ЕБРР соглашение по развитию малого и среднего бизнеса

21 мая 2019 года один из лидеров банковского сектора Кыргызстана ОАО «Оптима Банк» и Европейский банк реконструкции и развития подписали соглашение о распределении рисков на сумму около $20 миллионов. По данному соглашению ЕБРР разделит риск до 50 процентов по отдельным кредитам, выданным «Оптима Банком». Помимо этого малый и средний бизнес Кыргызстана получит более доступное кредитование по срокам и объему, параллельно получая новые возможности по повышению квалификации.

Результатом подписания четырехлетнего cоглашения о распределении рисков между ЕБРР и «Оптима Банком» станут более доступные кредиты для большего числа местных компаний страны.

Для малого и среднего бизнеса это прекрасная возможность увеличить размеры и сроки кредитования как в долларах, так и сомах.

Нил Маккейн, региональный директор по Центральной Азии заявил: «На сегодняшний день ЕБРР инвестировал более $825 миллионов в экономику Кыргызской Республики, причем большая часть инвестиций направлена на поддержку частного предпринимательства. Подписание соглашения с одним из лидеров банковского сектора страны по кредитованию — «Оптима Банком» — является очередным уверенным шагом в развитии МСБ сектора».

Заемщики в рамках соглашения также получат возможность воспользоваться различными программами технического сотрудничества для ознакомления с лучшими практиками международных и местных экспертов посредством программы ЕБРР «Инициативы для малого бизнеса» в таких областях, как финансовый менеджмент, развитие ИТ и оптимизация процессов производства и управления.

Бейбут Капышев, председатель правления ОАО «Оптима Банк» отметил, что «данное соглашение с ЕБРР положительным образом повлияет на успешное развитие малого и среднего бизнеса в рамках поддержки государственной программы развития регионов. Для «Оптима Банка» важно постоянно расширять возможности кредитования и способствовать росту экономики Кыргызстана».

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Европейский банк реконструкции и развития является многосторонним банком, который содействует развитию частного сектора и предпринимательской инициативы в 38 странах на трех континентах. Банк принадлежит 66 странам, а также ЕС и Европейскому инвестиционному банку. Инвестиции ЕБРР направлены на то, чтобы сделать экономики в своих регионах конкурентоспособными, инклюзивными, хорошо управляемыми, экологичными, устойчивыми и интегрированными.

Подробная информация доступна на официальном сайте.

«Оптима Банк» — крупный банк в Кыргызстане, имеющий более 50 представительств в различных областях страны. «Оптима Банк» ведет работу на основе принципов надежности, качества, честного ведения бизнеса и развитой корпоративной культуры. За 27 лет деятельности банк добился высоких финансовых показателей и по праву считается одним из ведущих стабильно и устойчиво развивающихся банков Кыргызстана.

Подробная информация доступна на официальном сайте банка.