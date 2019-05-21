АКЦИЯ на смартфон Honor 8X в O!Store

Команда сети магазинов O!Store сообщает о начале акции — «Купи смартфон Honor 8X и получи подарок!».
Только до 20 июня 2019 года, приобретая смартфон Honor 8X в O!Store, вы получаете подарочный набор:
- наушники;
- термос;
- брелок.
Honor 8X — это хит продаж текущего сезона! Оптимальное сочетание цены и производительности, эффектный яркий безрамочный 6,5-дюймовым HD-экран и высококачественная двойная камера не оставят вас равнодушным.
Смартфон идеален для просмотра видео и игр, ведь в нем реализован режим комфортного просмотра для предотвращения усталости глаз.
Спешите за покупкой! Акция действует во всех магазинах сети O!Store. При оформлении заказа на сайте www.ostore.kg, помимо подарков, вас будет ждать приятный бонус в виде 10 гигабайт интернета на максимальной скорости в сети О!
Вам нужен смартфон — вам нужен O!Store.
Акция действует с 21 мая по 20 июня 2019 года или до окончания запаса подарков, участвующих в акции. Товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Уточняйте наличие товара по телефону 0705007000 и на сайте www.ostore.kg. В акции участвует смартфон Honor 8X. Клиент, оплативший полную стоимость смартфона, получает подарок при условии его наличия в офисе продаж. Количество подарков ограничено.