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Бизнес

АКЦИЯ на смартфон Honor 8X в O!Store

Команда сети магазинов O!Store сообщает о начале акции — «Купи смартфон Honor 8X и получи подарок!».

Только до 20 июня 2019 года, приобретая смартфон Honor 8X в O!Store, вы получаете подарочный набор:

  • наушники;
  • термос;
  • брелок.

Honor 8X — это хит продаж текущего сезона! Оптимальное сочетание цены и производительности, эффектный яркий безрамочный 6,5-дюймовым HD-экран и высококачественная двойная камера не оставят вас равнодушным.

Смартфон идеален для просмотра видео и игр, ведь в нем реализован режим комфортного просмотра для предотвращения усталости глаз.

Honor 8X снабжен производительным восьмиядерным чипом Kirin 710, который с легкостью справится с любыми играми и многозадачностью.

Спешите за покупкой! Акция действует во всех магазинах сети O!Store. При оформлении заказа на сайте www.ostore.kg, помимо подарков, вас будет ждать приятный бонус в виде 10 гигабайт интернета на максимальной скорости в сети О!

Вам нужен смартфон — вам нужен O!Store.

Акция действует с 21 мая по 20 июня 2019 года или до окончания запаса подарков, участвующих в акции. Товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Уточняйте наличие товара по телефону 0705007000 и на сайте www.ostore.kg. В акции участвует смартфон Honor 8X. Клиент, оплативший полную стоимость смартфона, получает подарок при условии его наличия в офисе продаж. Количество подарков ограничено.
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