Мобильный оператор О! и клуб PROMZONA.space приглашают всех поклонников настоящей музыки на грандиозный O!PEN AIR 2019, хэдлайнером которого выступит легендарная группа ДДТ.

O!PEN AIR 2019 состоится 29 июня в 15:00 на большой сцене клуба PROMZONA.space.

Это не просто фестиваль, это особое действо, в котором переплетаются музыка, поэзия и душевный разговор со зрителем.

Уже для нескольких поколений любителей музыки ДДТ их песни стали настоящим символом. Но главное, за что зрители любят и ценят ДДТ, остается неизменным — их интерес и любовь к человеку, жизни и, конечно же, музыка. Здесь каждый слушатель услышит любимые песни, наполненные настоящим жизненным смыслом!

КАК ПОЛУЧИТЬ БИЛЕТ НА OPEN AIR

Получить билет можно бесплатно в любом из магазинов сети О!Store уже сейчас, просто пополнив баланс на 200 сомов разовым платежом.

Один абонент может получить 1 билет один раз, если пополнит баланс на 200 сомов, или 2 билета один раз, если пополнит баланс на 400 сомов.

В случае последующих пополнений на сумму 200 сомов и более билеты не предоставляются.

Денежные средства, поступившие на баланс в рамках акции, недоступны для использования в рамках кошелька «О!Деньги» в приложении «Мой О!» и могут быть потрачены только на услуги связи.

Акция действует с 17 мая по 29 июня 2019 года включительно.

Спешите, количество билетов ограничено.

Подробная информация по номерам 766, 0706 900 900 и на сайте www.o.kg.