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Бизнес

В аэропорту «Манас» встретили первых туристов летнего сезона из Польши

В международном аэропорту «Манас» 10 мая 2019 года состоялась официальная встреча первых иностранных туристов летнего турсезона из Польши.

Туристов встретили министр культуры, информации и туризма Кыргызской Республики Азамат Жаманкулов и заместитель министра, директор департамента туризма при МКИТ КР Максат Дамир уулу.

Гостям вручили «Карту туриста» в целях создания благоприятных условий для иностранных граждан в период пребывания в стране, а также ведения возможного учета и регистрации иностранных граждан, въезжающих с целью туризма на территорию Кыргызской Республики.

«Карта туриста» — электронная информационная карта (ID-карта), предназначенная для иностранных граждан-туристов, прибывающих в Кыргызскую Республику.

С помощью данной карты, используя сканер штрихкодов через соответствующие приложения в смартфоне, можно получить общую информацию о достопримечательностях страны, в том числе о музеях, информационных турах и другом. Также карта предоставляет скидки в отелях, ресторанах, такси и другое. В экстренных случаях турист может быстро сообщить о своем месте расположения.
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В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; встретили первых туристов летнего сезона из&nbsp;Польши В аэропорту «Манас» встретили первых туристов летнего сезона из Польши
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