Заботьтесь о балансе близких с приложением «Мой О!»

С мобильным приложением «Мой О!» заботиться о близких становится проще и удобнее!

Новая функция «Мои номера» позволит легко отслеживать и вовремя пополнять баланс ваших детей, родителей или друзей, чтобы они всегда оставались на связи.

Услуга «Мои номера» помогает:

контролировать остаток гигабайтов и минут добавленного номера;

моментально пополнять баланс абонента через кошелек «О!Деньги», не выходя из приложения;

подключать необходимые услуги;

менять тариф.

Для активации достаточно добавить нужный контакт во вкладке «Мои номера» и получить согласие абонента на управление номером.

Всего можно подключить до 50 контактов. И, что особенно приятно, это абсолютно бесплатно!

оплачивать коммунальные услуги, интернет, онлайн-игры и более 300 сервисов через кошелек «О!Деньги»;

оплачивать штрафы ДПС по системе «Безопасный город» с помощью сканера штрихкода;

добавлять банковские карты для пополнения баланса и совершения платежей;

совершать покупки в интернет-магазине O!Store.

Помимо управления номерами, функциональное мобильное приложение «Мой О!» позволяет:

Скачать приложение: http://o.kg/l/myo.





Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис» в рамках доступного перечня услуг. Лицензии НБ КР № 2021030817, 3022030817.