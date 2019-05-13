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Бизнес

Заботьтесь о балансе близких с приложением «Мой О!»

С мобильным приложением «Мой О!» заботиться о близких становится проще и удобнее!

Новая функция «Мои номера» позволит легко отслеживать и вовремя пополнять баланс ваших детей, родителей или друзей, чтобы они всегда оставались на связи.

Услуга «Мои номера» помогает:

  • контролировать остаток гигабайтов и минут добавленного номера;
  • моментально пополнять баланс абонента через кошелек «О!Деньги», не выходя из приложения;
  • подключать необходимые услуги;
  • менять тариф.

Для активации достаточно добавить нужный контакт во вкладке «Мои номера» и получить согласие абонента на управление номером.

Всего можно подключить до 50 контактов. И, что особенно приятно, это абсолютно бесплатно!

Помимо управления номерами, функциональное мобильное приложение «Мой О!» позволяет:

  • оплачивать коммунальные услуги, интернет, онлайн-игры и более 300 сервисов через кошелек «О!Деньги»;
  • оплачивать штрафы ДПС по системе «Безопасный город» с помощью сканера штрихкода;
  • добавлять банковские карты для пополнения баланса и совершения платежей;
  • совершать покупки в интернет-магазине O!Store.

Скачать приложение: http://o.kg/l/myo.


Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис» в рамках доступного перечня услуг. Лицензии НБ КР № 2021030817, 3022030817.
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