Услуга «Доверительный платеж» от О! становится еще удобнее

Мобильный оператор О! улучшает условия предоставления популярной услуги «Доверительный платеж» и увеличивает возможный кредит на услуги связи до 100 сомов!

К помощи этой услуги прибегает большинство абонентов, когда ситуация кажется безвыходной: баланс близок к нулю, а возможности пополнить счет нет. Ранее в рамках услуги можно было получить кредит на услуги связи в размере 25, 50 и 75 сомов.

«Наши специалисты тщательно изучили обращения абонентов и реализовали дополнительную возможность получить доверительный платеж на большую сумму», — отметил коммерческий директор Мобильного оператора О! Максим Сидоренко.

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Услуга подключается разово по вашему желанию. Размер доверительного платежа зависит от ваших ежемесячных расходов на мобильную связь: чем они больше, тем крупнее сумма зачисления, от того, насколько часто вы пополняете баланс, а также от длительности вашего обслуживания в сети О!. В течение трех дней доверительный платеж необходимо будет погасить с учетом стоимости услуги — 5, 10, 15 или 20 сомов — в зависимости от полученной суммы. Подробнее о «Доверительном платеже», который выручит вас в самый неожиданный момент, можно узнать на сайте o.kg, там же вы узнаете о возможности автопополнения баланса в экстренных ситуациях.

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Стоимость кредитов на услуги связи указана с учетом всех налогов, стоимость погашения кредита указана с учетом НДС, без НсП.