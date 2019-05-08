15:32
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Бизнес

Услуга «Доверительный платеж» от О! становится еще удобнее

Мобильный оператор О! улучшает условия предоставления популярной услуги «Доверительный платеж» и увеличивает возможный кредит на услуги связи до 100 сомов!

К помощи этой услуги прибегает большинство абонентов, когда ситуация кажется безвыходной: баланс близок к нулю, а возможности пополнить счет нет. Ранее в рамках услуги можно было получить кредит на услуги связи в размере 25, 50 и 75 сомов.

«Наши специалисты тщательно изучили обращения абонентов и реализовали дополнительную возможность получить доверительный платеж на большую сумму», — отметил коммерческий директор Мобильного оператора О! Максим Сидоренко.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ О! НУЖНО ЛИШЬ НАБРАТЬ КОМАНДУ *105#.

Услуга подключается разово по вашему желанию. Размер доверительного платежа зависит от ваших ежемесячных расходов на мобильную связь: чем они больше, тем крупнее сумма зачисления, от того, насколько часто вы пополняете баланс, а также от длительности вашего обслуживания в сети О!. В течение трех дней доверительный платеж необходимо будет погасить с учетом стоимости услуги — 5, 10, 15 или 20 сомов — в зависимости от полученной суммы. Подробнее о «Доверительном платеже», который выручит вас в самый неожиданный момент, можно узнать на сайте o.kg, там же вы узнаете о возможности автопополнения баланса в экстренных ситуациях.

Всегда на связи с Мобильным оператором O!

Стоимость кредитов на услуги связи указана с учетом всех налогов, стоимость погашения кредита указана с учетом НДС, без НсП.
Ссылка:
просмотров: 78
Версия для печати
Материалы по теме
Оформление кредита онлайн в интернет-магазине ostore.kg
В Бишкеке прошла акция «Посади деревО!»
Оплата картами «Элкарт» через кошелек «О!Деньги» без комиссии
С 1 по 10 мая СКИДКИ до 90 процентов на премиальные номера О!
Не только СУПЕРВЫГОДНО, но и просто ДЕШЕВЛЕ! Акция «Переходи на О!»
Смарт-часы или колонка в подарок при покупке Huawei P30 или P30 lite в O!Store
Оператор О! подвел итоги первого телекоммуникационного форума в Оше
О! представил пилотный инновационный проект на телекоммуникационном форуме
Мобильная экосистема «Мой О!» способствует развитию безналичных платежей
Кыргызстан первый в СНГ по охвату населения 4G и дешевизне мобильного интернета
Популярные новости
Противники законопроекта о&nbsp;моратории на&nbsp;добычу урана покинули зал заседания Противники законопроекта о моратории на добычу урана покинули зал заседания
Союз предпринимателей Кыргызстана: Мы&nbsp;устраиваем &laquo;кошмар&raquo; для инвесторов Союз предпринимателей Кыргызстана: Мы устраиваем «кошмар» для инвесторов
Красивые номера в&nbsp;новом коде 999 от&nbsp;MegaCom уже в&nbsp;продаже! Красивые номера в новом коде 999 от MegaCom уже в продаже!
Новый BMW в&nbsp;кредит от&nbsp;ОАО &laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; Новый BMW в кредит от ОАО «Халык Банк Кыргызстан»
Бизнес
Услуга &laquo;Доверительный платеж&raquo; от&nbsp;О! становится еще удобнее Услуга «Доверительный платеж» от О! становится еще удобнее
Сотрудники ОАО &laquo;МАМ&raquo; приняли участие в&nbsp;спартакиаде Сотрудники ОАО «МАМ» приняли участие в спартакиаде
Новые направления в&nbsp;роуминге от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; на&nbsp;связи Израиль и&nbsp;Португалия Новые направления в роуминге от MegaCom — на связи Израиль и Португалия
Ветеранов ВОВ поздравило ОАО &laquo;Международный аэропорт &laquo;Манас&raquo; Ветеранов ВОВ поздравило ОАО «Международный аэропорт «Манас»