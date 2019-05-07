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Бизнес

Оформление кредита онлайн в интернет-магазине ostore.kg

Раньше для оформления кредита вам пришлось бы отпрашиваться у руководителя, идти в магазин, заполнять длинные анкеты и ждать ответа банка. Теперь все иначе.

С начала мая 2019 года интернет-магазин ostore.kg совместно с ОАО «Дос-Кредобанк» предлагает быстрое оформление кредита онлайн для приобретения смартфона.

Получить кредит теперь проще простого: вы заполняете онлайн-заявку на кредит, и, дождавшись одобрения банка, просто забираете свой новенький смартфон!

Как оформить кредит онлайн

Онлайн работают те же программы кредитования, что и при личном посещении. Чтобы купить телефон в кредит не выходя из дома, нужно на странице понравившегося смартфона нажать кнопку «Оформить в кредит». Далее сайт перенаправит вас на страницу заполнения анкеты, где нужно будет загрузить скан-копии или фото документов:

  1. Паспорт с обеих сторон (если паспорт биометрический, необходима справка с места жительства, если ID-карта, то справка с места жительства не требуется).
  2. Справка о заработной плате или действующий патент (для индивидуального предпринимателя) за последние 3 месяца.


Нажмите кнопку «отправить заявку». Готово!

С вами созвонятся менеджеры O!Store, чтобы уточнить детали и подтвердить заказ. А спустя некоторое время, если банк примет положительное решение, вас пригласят в ближайший магазин O!Store, чтобы подписать договор и забрать свой смартфон. Оформление онлайн-заявки на получение кредита пока доступно только в Бишкеке. Дополнительная информация на сайте ostore.kg или по номеру 0705007000.

O!Store желает вам быстрых и удачных покупок!
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