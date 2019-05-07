Союз предпринимателей Кыргызстана: Мы устраиваем «кошмар» для инвесторов

Недавно республика выбрала себе туристический слоган «Кыргызстан бесконечно уникален». Получился хороший слоган, наша страна действительно уникальна в своей природе и людях. Уникален наш Иссык-Куль, второго такого нет в мире.

Еще одна наша уникальность — это умение объединиться против какой-либо общей опасности. Единственное, что может все испортить, — это заблуждение в том, насколько эта опасность реальна. А вдруг, я не утверждаю, но вдруг окажется, что добыча урана на Иссык-Куле на самом деле принесет не опасность, а пользу?

Мы, отечественные предприниматели, — часть народа, и точно так же обеспокоены темой урана. Иссык-Куль — священная жемчужина, и мы обязаны хранить его любой ценой, сохранить для наших детей и потомков.

Хорошо, что данная тематика была затронута в это время. Мы понимаем, что нужно принять закон о запрете добычи урана. Но при этом также нужно учесть, что принятием данного документа мы не сможем проводить любые работы с ураном, уран останется в почве на территории биосферной зоны, где он и был, что оттолкнет еще больше туристов. Если учесть, что залежи урана находятся на поверхности, то логичнее было бы говорить о вывозе или деуранизации биосферной зоны нашей жемчужины.

Мы хотим донести до всех: мы за соблюдение норм и правил международных взаимоотношений. Однако и это не самое главное.

Что известно на сегодня об этом проекте:

1. На данный момент нет ни одной экспертизы касательно экологического влияния по данному месторождению. Хотя специалисты ГКПЭН в своем разъяснении говорят об отсутствии вреда.

2. Есть мнение, что добыча и вывоз урана без образования хвостохранилищ могут быть полезными для экологии в регионе.

3. Местное население, как и все общество, поделилось на два: на тех, кто против и за.

Все это говорит о том, что мы больше обсуждаем теоретические последствия, которых, возможно, нет. На сегодня принято постановление ЖК, запрещающее разработку урана. Правительству необходимо будет проработать данное постановление. Хотелось бы, чтобы при этом были привлечены лучшие местные и международные эксперты.

Давайте включим в эту рабочую группу активистов. Вопрос экологии — вопрос № 1.

Еще одним аргументом за тщательное рассмотрение этого вопроса являются экономические процессы. Экономика вслед за экологией прямо влияет на нашу повседневную жизнь.

Большая часть бизнеса в КР находится в стагнации, с 2020 года наступает срок возврата китайских кредитов. Как вы помните, официальный Пекин открыто заявил о достаточно жестких условиях кредитования. Республика теперь не может оспорить эти условия в судах.

Мы говорим о развитии регионов и привлечении инвестиций. В реальности же мы устраиваем «кошмар» для привлеченных инвесторов.

Давайте посмотрим, какие страны являются лидерами добычи урана, и мы увидим самые развитые, такие как Австралия, Канада, Чехия и Казахстан. Мы уникальны в этом мире, но мы не одни в этом мире. Так давайте же отнесемся к этому вопросу объективно.

Мы призываем все население КР, в том числе политиков, правительственных чиновников и гражданских активистов, к объективности.

Как я говорил ранее, мы за срочное формирование широкоформатной комиссии. Только так мы сможем понять, вредно это или полезно. И только после этого необходимо строить диалог с этим и всеми другими инвесторами, желающими работать в стране.

Исполнительный директор Союза предпринимателей КР Эрлан Ерешеев.