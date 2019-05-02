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Бизнес

Оплата картами «Элкарт» через кошелек «О!Деньги» без комиссии

Кошелек «О!Деньги» в приложении «Мой О!» становится еще удобнее и функциональнее. Теперь у пользователей появилась возможность добавлять к кошельку не только карты Visa и MasterCard, но и «Элкарт». Интеграция кошелька «О!Деньги» с платежной системой «Элкарт» значительно расширяет возможности безналичной оплаты и позволяет совершать платежи картой прямо со своего смартфона!

Шесть преимуществ использования банковских карт через кошелек «О!Деньги»:

  1. Добавить карту в приложение просто: достаточно указать данные карты один раз, и больше не придется тратить время на ввод реквизитов.
  2. С картой в приложении у вас всегда будет выбор способа оплаты: с электронного кошелька, если в нем достаточно средств, или с добавленной карты, если средств в кошельке недостаточно.
  3. Привязанная банковская карта позволит моментально пополнить кошелек, и больше не нужно искать терминал.
  4. Никаких переплат! Через кошелек «О!Деньги» оплата картами «Элкарт» любого банка без комиссии.
  5. Каждая транзакция надежно защищена в соответствии с международным стандартом безопасности данных PCI DSS.
  6. Добавив карту к кошельку, вы становитесь участником лотереи «Мой О! — моя удача» и получаете шанс выиграть iPhone XR или автомобиль Hyundai Santa Fe. Подробнее здесь: https://udacha.o.kg/ru/.

***

«Мой О!» — это функциональное мобильное приложение, которое помогает контролировать расходы, выбирать тариф, просматривать остатки гигабайтов и минут, а также оплачивать интернет, коммунальные услуги, онлайн-игры, штрафы ДПС и более 300 сервисов через удобный кошелек «О!Деньги».

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис» в рамках доступного перечня услуг. Лицензии НБ КР № 2021030817, 3022030817.
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