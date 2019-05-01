С 1 по 10 мая СКИДКИ до 90 процентов на премиальные номера О!

Мобильный оператор О! приготовил акцию «Скидки до 90 процентов на премиальные номера» в качестве подарка к майским праздникам.

Только 10 дней, с 1 по 10 мая 2019 года, премиальные красивые номера категории Silver, Gold, VIP и Platinum можно приобрести со скидкой до 90 процентов.

Красивые номера удобны тем, что они легко запоминаются, а потому их выгодно использовать в бизнесе, рекламных целях. Это номер, который хорошо выглядит на визитке, отлично смотрится на дисплее телефона и просто легко набирается.

Вы можете подобрать номер с вашим любимым числом или значимой датой.

Чтобы воспользоваться предложением, приходите в офисы продаж и обслуживания Мобильного оператора О! и магазины O!Store.

Если вы уже абонент О!, то можете проверить доступность желаемого номера самостоятельно. Для этого необходимо набрать команду *212*новый номер#.

Стоимость номеров премиальной категории Silver, Gold, VIP и Platinum со скидкой до 90 процентов составит:

Самые красивые и редкие комбинации номеров категории Platinum вы сможете найти на сайте онлайн-аукциона vipnomer.o.kg.