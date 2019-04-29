11:59
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Бизнес

Не только СУПЕРВЫГОДНО, но и просто ДЕШЕВЛЕ! Акция «Переходи на О!»

Мобильный оператор О! запускает специальную акцию для новых абонентов.

При покупке новой SIM-карты в рамках акции «Переходи на О!» всего за 45 сомов в неделю вы получите:

  • 10 ГИГАБАЙТ высокоскоростного мобильного интернета;
  • БЕСПЛАТНЫЕ звонки и SMS не только внутри тарифа, но и во всей сети О!.

Если вы так еще и не решились подключиться к О!, то сейчас самое время!

«Переходи на О!»  зачем платить больше?

Срок действия акции ограничен: 29.04.2019 — 01.08.2019. Подключение доступно только при покупке новой SIM-карты по всему Кыргызстану. Стоимость указана с учетом всех налогов. Подробные условия акции на сайте www.o.kg.
Ссылка:
просмотров: 430
Версия для печати
Материалы по теме
Смарт-часы или колонка в подарок при покупке Huawei P30 или P30 lite в O!Store
Оператор О! подвел итоги первого телекоммуникационного форума в Оше
О! представил пилотный инновационный проект на телекоммуникационном форуме
Мобильная экосистема «Мой О!» способствует развитию безналичных платежей
Кыргызстан первый в СНГ по охвату населения 4G и дешевизне мобильного интернета
О! обеспечил общенациональный охват 4G — 94 процента населения Кыргызстана
Уже в пятницу, 26 апреля — группа Rauf&Faik в Оше! Билеты в O!Store
Фестиваль в городе Ош с участием группы Rauf&Faik. Успейте за билетами в O!Store
Новые Samsung серии А 2019 года уже в магазинах O!Store
Мобильный широкополосный 4G LTE-интернет О! пришел еще в 17 населенных пунктов
Популярные новости
Новые автобусы на&nbsp;природном газе выйдут на&nbsp;маршруты к&nbsp;Дню города Новые автобусы на природном газе выйдут на маршруты к Дню города
АВТОкредиты от&nbsp;&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; и&nbsp;Asia Motors: ставки снижены! АВТОкредиты от «Халык Банк Кыргызстан» и Asia Motors: ставки снижены!
В&nbsp;свой день рождения компания MegaCom дарит приятные бонусы абонентам В свой день рождения компания MegaCom дарит приятные бонусы абонентам
&laquo;Биринчи МФК&raquo; открыла филиал в&nbsp;Бишкеке «Биринчи МФК» открыла филиал в Бишкеке
Бизнес
Не&nbsp;только СУПЕРВЫГОДНО, но&nbsp;и&nbsp;просто ДЕШЕВЛЕ! Акция &laquo;Переходи на&nbsp;О!&raquo; Не только СУПЕРВЫГОДНО, но и просто ДЕШЕВЛЕ! Акция «Переходи на О!»
АВТОкредиты от&nbsp;&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; и&nbsp;Asia Motors: ставки снижены! АВТОкредиты от «Халык Банк Кыргызстан» и Asia Motors: ставки снижены!
В&nbsp;свой день рождения компания MegaCom дарит приятные бонусы абонентам В свой день рождения компания MegaCom дарит приятные бонусы абонентам
Смарт-часы или колонка в&nbsp;подарок при покупке Huawei P30 или P30 lite в&nbsp;O!Store Смарт-часы или колонка в подарок при покупке Huawei P30 или P30 lite в O!Store