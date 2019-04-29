Не только СУПЕРВЫГОДНО, но и просто ДЕШЕВЛЕ! Акция «Переходи на О!»

Мобильный оператор О! запускает специальную акцию для новых абонентов.

При покупке новой SIM-карты в рамках акции «Переходи на О!» всего за 45 сомов в неделю вы получите:

10 ГИГАБАЙТ высокоскоростного мобильного интернета;

БЕСПЛАТНЫЕ звонки и SMS не только внутри тарифа, но и во всей сети О!.

Если вы так еще и не решились подключиться к О!, то сейчас самое время!

«Переходи на О!» — зачем платить больше?

Срок действия акции ограничен: 29.04.2019 — 01.08.2019. Подключение доступно только при покупке новой SIM-карты по всему Кыргызстану. Стоимость указана с учетом всех налогов. Подробные условия акции на сайте www.o.kg.