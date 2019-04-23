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Бизнес

Оператор О! подвел итоги первого телекоммуникационного форума в Оше

Операторы связи вносят огромный вклад в развитие страны, внедряя современные технологии в виде персонификации мобильных абонентов, электронной коммерции и мобильных платежей. Об этом вчера, 22 апреля, заявил президент Сооронбай Жээнбеков в Оше на первом телекоммуникационном форуме «Цифровой Кыргызстан: развитие регионов».

Сфера телекоммуникации как ведущая индустрия первой внедряет новые технологии: широкополосный доступ 4G, мобильную коммерцию, мобильное телевидение, Big Data, интернет вещей. Но основной вклад, который вносят мобильные операторы, — это обеспечение всеобщего доступа к высокоскоростному мобильному 4G-интернету.

Как было указано президентом Кыргызской Республики С.Ш.Жээнбековым к Концепции цифровой трансформации «Цифровой Кыргызстан — 2019-2023»: «...Важным приоритетом являются цифровые факторы, которые станут основополагающими элементами цифровой трансформации. Одним из факторов является строительство инфраструктуры международного уровня. В первую очередь следует обеспечить всеобщий широкополосный доступ в интернет на всей территории республики...».

Всеобщий доступ в интернет позволяет улучшить качество жизни населения, создает благоприятные условия для получения образования, развития бизнеса и доступа к цифровым услугам в регионах.

На сегодня Мобильный оператор О! обеспечил ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ОХВАТ СЕТИ 4G по всей стране. Благодаря этому Кыргызстан занимает лидирующую позицию среди стран СНГ.

Проделана колоссальная работа — охват населения мобильным высокоскоростным 4G-интернетом сегодня составляет 94 процента. Порядка 6 миллионов кыргызстанцев получили доступ к инновационной технологии от О!.

Капитальные инвестиции Мобильного оператора О! в развитие сети за три года составили более 65 миллионов долларов США.

Кыргызстан занимает первое место в СНГ и по дешевизне интернета, являясь вторым в мире (после Индии). Средняя стоимость 1 ГБ мобильного интернета в республике составляет всего 0,27 доллара. Для сравнения: в Казахстане — 0,49 доллара за 1 ГБ, в Узбекистане — 3,27 доллара за 1 ГБ.

Рейтинг по охвату и доступности 4G для населения среди ближайших стран по СНГ:

Столь высокое проникновение мобильного широкополосного интернета в стране и его доступность говорят о том, что мобильные операторы Кыргызстана являются базой для масштабного внедрения инновационной экосистемы и реализации государственной программы «Цифровой Кыргызстан».

Поддержка государства для успешного проведения цифровизации

В рамках проведенного Форума состоялись дискуссии по текущим перспективам развития отрасли связи, о необходимых мерах государственной поддержки телекоммуникационного сектора. Мобильные операторы, будучи основополагающим фундаментом процесса цифровизации, должны ускоренными темпами продолжать развитие своих сетей и осуществлять подготовку к внедрению технологии 5G, развивать инновационные услуги электронной коммерции.

Для выполнения данных задач необходимо:

  • создание благоприятных условий и внесение изменений в нормативно-правовую базу
  • внедрение механизмов стимулирования мобильных безналичных платежей, в том числе с использованием электронных кошельков
  • рассмотрение объектов связи мобильных операторов как обязательной составной части городской и сельской инфраструктуры
  • ускорение получения разрешительных документов

«Мой О!» — мобильная экосистема

Мобильный оператор О! совместно с «Грин Телеком Сервис» одним из первых в 2017 году обеспечил доступ абонентам О! к мобильному финансовому сервису — электронному кошельку «О!Деньги»*, а сегодня он входит в единую экосистему мобильных услуг для абонентов — «Мой О!».

Мобильное приложение «Мой О!» — это одновременно и электронный кошелёк, и личный кабинет, и онлайн-магазин O!Store. Пользователи «Мой О!» не выходя из дома могут:

  • пополнять баланс мобильного телефона
  • совершать безналичные платежи через кошелек «О!Деньги»
  • оплачивать штрафы в системе «Безопасный город»
  • оплачивать более 300 услуг, в том числе коммунальные услуги
  • управлять своими услугами и тарифами
  • совершать покупки в интернет-магазине O!Store
  • добавлять и использовать банковские карты

Мобильный электронный кошелек «О!Деньги» интегрирован с Национальной платежной системой Элкарт, что стимулирует развитие безналичных платежей во всех регионах страны.

Пилотный проект О! по удаленной цифровой персонификации абонентов

На мини-Экспо Мобильный оператор О! предложил участникам форума новый Проект цифровой персонификации абонентов, не требующий бумажных процедур. Это простое мобильное приложение с удобным интерфейсом, в котором можно пройти персонификацию и зарегистрировать SIM-карту самостоятельно или с помощью торгового представителя оператора.

Весь процесс занимает всего пару минут:

  1. В приложении вводится номер телефона SIM-карты, а система проверяет, свободен ли он.
  2. В приложении фотографируется паспорт с обеих сторон (ID карта), абонент с паспортом и сама SIM-карта.
  3. Система автоматически сверяет лицо абонента с фотографией в паспорте.

Все данные из приложения сохраняются в базе данных оператора.

В случае внедрения данного Проекта это даст возможность использовать цифровую персонификацию мобильных абонентов для доступа к любым цифровым услугам, в том числе к порталу государственных услуг и системы ТҮНДҮК.

О! — мобильный оператор № 1 в Кыргызстане по абонентам, доходам и охвату 4G населения страны.

«НУР Телеком» входит в ТОП-10 крупнейших налогоплательщиков. Оператором О! за 2018 год выплачено более 1,5 млрд сомов в виде налогов и платежей в бюджет.

* Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис» в рамках доступного перечня услуг. Лицензии НБ КР № 2021030817, 3022030817.
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