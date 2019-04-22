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Бизнес

О! представил пилотный инновационный проект на телекоммуникационном форуме

Сегодня на мини-экспо в рамках первого телекоммуникационного форума «Цифровой Кыргызстан: развитие в регионах» вниманию президента и всех участников Мобильный оператор О! представил пилотный проект по удаленной цифровой персонификации абонентов, который не требует бумажных процедур.

Это простое мобильное приложение с удобным интерфейсом, в котором можно пройти персонификацию и зарегистрировать SIM-карту самостоятельно или с помощью торгового представителя оператора.

Весь процесс занимает всего пару минут:

  1. В приложении вводится номер телефона SIM-карты, а система проверяет, свободен ли он.
  2. В приложении фотографируются паспорт с обеих сторон (ID-карта), абонент с паспортом и сама SIM-карта.
  3. Система автоматически сверяет лицо абонента с фотографией в паспорте.

Все данные из приложения сохраняются в базе данных оператора.

При этом внедрение данного проекта в будущем возможно только при внесении соответствующих изменений в нормативно-правовую базу. В случае одобрения и внедрения данного проекта это даст возможность использовать цифровую персонификацию мобильных абонентов для доступа к любым цифровым услугам, в том числе к порталу государственных услуг и системе «ТҮНДҮК».
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